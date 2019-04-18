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Как сделать жизнь интересней

19.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как сделать жизнь интересней
Николай Козлов и его коллекция

О своих увлечениях рассказал Николай Козлов, который после выхода на заслуженный отдых открыл для себя новые горизонты.

Кто сказал, что после выхода на пенсию жизнь останавливается и становится скучной и серой? С этим Николай Александрович категорически не согласен. Наоборот, для него пенсия – это прекрасная возможность попробовать себя в чем-то новом, дать волю фантазии, тем более что времени для этого хоть отбавляй.

Наша встреча с Николаем Александровичем состоялась в историко-краеведческом музее, что совсем не случайно: в настоящее время там представлены его коллекции часов и шедевров мировой литературы в миниатюре, которые могут увидеть все желающие.

– Родился и вырос я в деревне Березовка Морозовичского сельсовета в семье простых тружеников, – рассказывает Николай Козлов. – Как и вся сельская детвора, с раннего детства приобщался к труду и помогал родителям по хозяйству. В свободное от учебы время гонял в мяч, играл в подвижные игры, но особой тяги к чему-то конкретному не проявлял. После окончания школы решил выбрать для себя профессию, которая бы пригодилась мне в жизни, поэтому поступил в СПТУ №22 в Гомеле на облицовщика-плиточника. Строительную специальность осваивал с большим удовольствием, может потому и учеба давалась мне легко. Училище закончил с отличием. Проработав чуть больше двух месяцев, был призван в армию, службу проходил в пограничных войсках на границе Туркмении с Ираном. Считаю, что на выбор дальнейшего жизненного пути повлияла армейская служба, где я научился быть дисциплинированным, собранным, а также умению быстро принимать решения и брать на себя ответственность.

Вернувшись после армии домой, наш герой решил пойти работать в правоохранительные органы и был принят на службу в Буда-Кошелевский РОВД помощником дежурного. Более 20 лет он стоял на страже порядка и законности. Когда случилась чернобыльская катастрофа, в числе других охранял 30-километровую зону отселения. Закончил службу в звании старшины Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны МВД.

Николай Александрович признается, что с выходом на пенсию у него началась совсем другая жизнь. Наконец-то появилось свободное время, которое можно посвятить чему-то новому и интересному. И такие увлечения у него нашлись. Как-то ему подарили карманные часы железнодорожника из коллекции, что и послужило толчком для того, чтобы собрать ее полностью. Сегодня у него уже около 30 экземпляров, и коллекция постоянно пополняется. Потом он увлекся классикой мировой литературы в миниатюре, и здесь также есть чем похвастаться: в его арсенале около 80 книг.

На мой вопрос, что вам дает коллекционирование, мужчина, не задумываясь, ответил: «Это, хоть и не большой, но все же повод для гордости, которым с удовольствием делюсь с друзьями и знакомыми». Родные поддерживают его хобби и помогают пополнять коллекцию. А еще он с большим удовольствием путешествует по Беларуси. Вместе с другом на автомобиле объездил практически всю Гомельщину, побывал в Несвиже, на «Линии Сталина», на Буйничском поле под Могилевом, в планах объездить всю синеокую, познакомиться с ее историей и насладиться красотой родного края.

Нельзя не отметить и тот факт, что Николай Александрович предоставил в историко-краеведческий музей работы талантливого мастера белорусской живописи, гомельского художника Валентина Егорова, которые пополнят его фонд.
– На пенсии все только начинается. С большой охотой вожусь на приусадебном участке, посвящаю время своим увлечениям и наслаждаюсь жизнью. А вообще, чем больше времени, тем больше интересов, по-другому и быть не должно. Надо наслаждаться каждым прожитым днем, чтобы в старости не жалеть об упущенном времени и возможностях, – поделился Николай Козлов.

Как сделать жизнь интересней
Как сделать жизнь интересней
Как сделать жизнь интересней
Как сделать жизнь интересней

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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О своих увлечениях рассказал Николай Козлов, который после выхода на заслуженный отдых открыл для себя новые горизонты. Кто сказал, что после...
 
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