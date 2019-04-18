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На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег

19.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег

Все желающие попробовать свои силы и физическую выносливость соревновались на дистанции 1500, 3000 и 5000 метров.

Мероприятие, традиционно приуроченное ко дню образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома, началось с торжественной части. Лучшим сотрудникам правоохранительных органов были вручены награды и благодарственные письма от районного исполнительного комитета.

Спортивная часть праздника началась с легкоатлетического кросса, в котором приняли участие правоохранители и представители учреждений образования, организаций и предприятий района самых разных возрастов.

По итогам забега всем участникам были вручены памятные подарки, а победителям – дипломы.  Всего в легкоатлетическом кроссе приняли участие 67 человек.

В продолжение спортивного дня прошел открытый турнир по мини-футболу между командами правоохранительных структур района.

На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег

На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег
На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Все желающие попробовать свои силы и физическую выносливость соревновались на дистанции 1500, 3000 и 5000 метров. Мероприятие, традиционно приуроченное...
 
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