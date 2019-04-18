На Будакошелевщине состоялся легкоатлетический пробег

Источник материала: Газета Авангард





Все желающие попробовать свои силы и физическую выносливость соревновались на дистанции 1500, 3000 и 5000 метров.

Мероприятие, традиционно приуроченное ко дню образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома, началось с торжественной части. Лучшим сотрудникам правоохранительных органов были вручены награды и благодарственные письма от районного исполнительного комитета.

Спортивная часть праздника началась с легкоатлетического кросса, в котором приняли участие правоохранители и представители учреждений образования, организаций и предприятий района самых разных возрастов.

По итогам забега всем участникам были вручены памятные подарки, а победителям – дипломы. Всего в легкоатлетическом кроссе приняли участие 67 человек.

В продолжение спортивного дня прошел открытый турнир по мини-футболу между командами правоохранительных структур района.























Ольга ЧЕРНЯКОВА

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