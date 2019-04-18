Жестокое убийство в Черикове. За что два брата убили соседку-учительницу и подожгли ее дом?

Источник материала: Tut.by

В Черикове рано утром 10 апреля горел дом. В нем обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Их нанесли 47-летней учительнице два ранее судимых брата — соседи погибшей. В СК рассказали , что толкнуло их на страшное преступление.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам силовиков, братья во всем признались.

— Обвиняемые ранее были знакомы с потерпевшей, между ними сложились неприязненные отношения. Ранее женщина сообщила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. В результате семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении, — рассказали в СК.

Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом. От ран онаумерла. Парни подожгли дом и сбежали, выбросив нож в Сож. Позже его нашли.

Соседи ранее рассказывали TUT.BY, что 18- и 20-летние братья жили в родительском доме вместе с сестрой, у которой четверо детей.