Президент приказал «держать» инфляцию и «не обижать» людей зарплатами

Александр Лукашенко приказал чиновникам держать инфляцию в рамках 5%, а также повышать зарплаты наиболее уязвимым категориям работников. Президент также отметил, что в 2019 году должны вырасти и пенсии.

Во время своего послания парламенту и народу, Лукашенко отметил, что инфляция в стране не должна превышать пяти процентов в год. При этом президент высказал мнение, что восприятие инфляции в всех людей разное, так как люди судят о росте цен по нескольким основным позициям товаров и услуг. Лукашенко отметил, что Беларусь импортирует сельхозпродукции на 5 млрд долларов и может обспечить свой народ продуктами по нормальной цене.

При этом президент обратил внимание правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Он также отдал приказ всем профильным ведомствам отслеживать ценовые сговоры и незамедлительно принимать решения без дополнительных санкций президента. Кроме того, Лукашенко отметил, что на рост цен должны незамедлительно реагировать в правительстве, но регулированием цен заниматься не стоит: допустить дефицита товаров нельзя, нужно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.

По словам президента, доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач. Несмотря на то, что у отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата, общество обеспокоено перспективами роста доходов. Президент приказал не обижать низкооплачиваемых работников.

«Позади не должны оставаться низкооплачиваемые работники. В детских садах, например, где растят самое дорогое. Надо их подтянуть, не обижая. Ведь воспитатель дополнительно не заработает, как учитель. Это мы должны иметь в виду», - отметил он, добавив, что зарплата в стране должна быть 500 долларов — минимум, все, что сверх - уже забота самих граждан.

Коснулся президент также зарплат бюджетников и пенсий .

«Правительство обязано обеспечить соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%», - потребовал Александр Лукашенко. Он добавил, что в прошлом году пенсии в Беларуси выросли трижды.

Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. «Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия - это единственный источник дохода», - отметил президент.

Лукашенко также отметил важность вопроса предоставления активным пенсионерам возможности продолжать свою трудовую деятельность.

«Наши пенсионеры порой уходят на пенсию в хорошем здравии, активными. Надо дать им возможность работать. Это опытные, талантливые, способные люди, законопослушные», - высказал свою позицию Александр Лукашенко.

Он также отметил, что снижение уровня занятости недопустимо, приоритетной остается задача создания новых рабочих мест, особенно высокопроизводительных.

заявил, что повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе, планируется в мае и сентябре 2019 года. В феврале 2018 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 977,6 рубля. Напомним, что в конце февраля нынешнего года министр финансов Беларуси Максим Ермолович на заседаниичто повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе, планируется в мае и сентябре 2019 года. В феврале 2018 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 977,6 рубля.