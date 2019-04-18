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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Что думают об этом сморгонцы? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

19.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля с ежегодным Посланием обратился к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства затронул большинство аспектов жизни народа. Мы спросили у сморгонцев, что они думают по поводу этого выступления и на что обратили особое внимание.

Ирина ДУРЕЙКО, директор гимназии:

Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Что думают об этом сморгонцы? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Полностью согласна с критикой Президента относительно мер безопасности в школах. Различные заместители директора по безопасности – это лишнее. Сегодня школа способна обеспечить безопасность внешних границ. Но в головы детям не залезет ни один психолог. Личность ребенка формируется не только в среде учителей и родителей. Сегодня школьника окружает очень большая информационная среда, в которой слишком много негатива. С этим негативом может справиться только зрелая, сильная личность. А уже сформироваться этой личности помогает не только школа, но и семья. И немного о том, что задача школы – не только дать знания, но и воспитать достойного гражданина. Это несомненно. Но большое внимание нужно обратить на семью. Именно там ребенок видит, как родители проявляют уважение к бабушкам и дедушкам, как поздравляют ветеранов с Днем Победы. Он слышит, как родители, может быть, спорят о каких-то политических и экономических явлениях, но к государству, к Родине, относятся именно с уважением и любовью.

Александр ЛОБАН, заведующий сектором спорта и туризма Сморгонского райисполкома:

Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Что думают об этом сморгонцы? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Президент подчеркнул, что для развития спорта в нашей стране сделано многое. Например, согласно статистике, физической культурой и спортом на территории нашего района занимаются более 12 тыс., что составляет 23,2% от общей численности населения Сморгонщины. В сельской местности этот показатель составляет более 2 тыс. (16%). С каждым годом этот показатель увеличивается. За прошлый год в Сморгонском районе было проведено около сотни физкультурно-оздоровительных, туристических мероприятий, фестивалей и праздников, в которых приняли участие почти 11 тыс. человек. Ежегодно в районе проводится круглогодичная спартакиада среди организаций и предприятий. Подготовку спортивного резерва в Сморгонском районе осуществляют три спортшколы, в которых занимаются 1304 учащихся. Девять спортсменов Сморгонского района Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также национальными федерациями по видам спорта включены в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь. В командных игровых видах спорта в чемпионате Республики Беларусь по футболу (первая лига) принимает участие ФК «Сморгонь». В областных чемпионатах по футболу и мини-футболу принимает участие команда «Медведи». С прошлого года команда Сморгонского района по баскетболу начала выступление в областном чемпионате. Дебют оказался удачным. Сморгонцы стали серебряными призерами области.

Наталья РЫЛЁВА, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома:

Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Что думают об этом сморгонцы? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Хочу отметить, что молодежь Сморгонского района очень активно участвует в жизни общества и не боится брать на себя ответственность руководящих должностей. В перспективный кадровый резерв Гродненского облисполкома от нашего района включены пять человек. 13 человек – в резерве на руководящие должности Сморгонского райисполкома. Игорь Сорока входит в областной совет работающей молодежи, Лукьяненко Дмитрий – в областной совет сельской работающей молодежи.

Наталья ТУПЕКО, заместитель главного врача Сморгонской ЦРБ:

Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Что думают об этом сморгонцы? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Дело медиков – наболевшая тема для всех, кто имеет отношение к системе здравоохранения. С радостью могу констатировать факт, что никто из сморгонских врачей не проходит по этому делу. В нашем учреждении создана комиссия, которая определяет коррупционные риски и работает на их предупреждение. Мы взаимодействуем с государственными органами, с прокуратурой. Очень приятно, что глава государства замечает и подчеркивает достижения белорусской медицины. В нашей ЦРБ тоже наблюдается постоянный рост профессионального мастерства медицинского персонала, мы работаем над оснащением отделений. На данный момент в Сморгони проводятся такие сложные операции как лапароскопическое удаление желчного пузыря, эндопротезирование тазобедренных суставов, тромболизисная терапия, чтобы предупреждать инфаркты, инсульты и развитие различных осложнений. И мы будем работать и дальше, чтобы население могло получать действительно квалифицированную помощь.

Сергей ЮРЕВИЧ, Виолетта ВОЙТКО.

Фотографии из архива редакции.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля с ежегодным Посланием обратился к белорусскому народу и Национальному собранию. Глава государства затронул...
 
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