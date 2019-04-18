Поможем вместе пятилетнему Степе Юданову научиться ходить!

Источник материала: Единство

С 2009 года в Минской области более 20 детей и несколько социальных учреждений получили адресную помощь. Благодаря волшебному марафону БРСМ было спасено немало детских жизней.

Справочно: благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» — визитная карточка волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце». Главная цель проекта — популяризация идей благотворительности и милосердия в обществе, оказание психологической поддержки детям и подросткам — воспитанникам социальных учреждений, молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях.

На этот раз помощь нужна замечательному мальчишке по имени Степка Юданов из города Борисова. У малыша — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3 степени тяжести. Степа второй ребенок в семье. Появился на свет 11 января 2014 года в холодную пору, раньше времени, на сроке 31-й недели. Он не закричал при появлении, не пошевелился. Был реанимирован и подключен к аппарату ИВЛ, чтобы дышать. Потом Степу в срочном порядке увезли в Минск в реанимацию. По дороге у него случилось кровоизлияние в мозг. Две долгие недели врачи боролись за его жизнь. РНПЦ «Мать и дитя» стал для Степы местом и точкой постоянного возврата. Первое время он с родителями ездил туда каждые 14 дней для того, чтобы не потерять зрение. После продолжительных и утомительных обследований и процедур с уколами, слезами, синяками и прочими детскими болями, семья возвращалась домой.

Есть далеко за пределами нашего государства люди, которые учат малышей, таких, как Степка, озорников, ползать, бегать, ходить, прыгать, шалить и многому другому. Первые несколько курсов лечения в Китае принесли отличные результаты, но с заболеванием ДЦП ни в коем случае нельзя прерывать лечение и реабилитацию, ведь каждый курс приносит результаты, которые Степа собирает по крупицам. Именно поэтому ему необходимо пройти еще один курс лечения в клинике Китая, чтобы он смог сделать свои первые шаги. Родители Степы обратились за помощью в сборе средств ко всем неравнодушным людям. Они с самого рождения сына борются за его здоровье и будут благодарны любой поддержке.

Собрать средства для проведения лечения маленькому уроженцу города Борисова 23 апреля будут помогать постоянные участники благотворительных марафонов БРСМ — звезды белорусской эстрады, — по-настоящему искренние люди: Анастасия Тиханович, Иван Вабищевич, Саша Немо, Артем Михаленко, Хелена Мерааи, Егор Канн, группа «PROвокация», шоу казачьей песни «Маме нравится», творческая мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» и другие. Ведущие концерта — Ольга Сацюк и ALEN HIT.

Билеты на концерт в поддержку Степы Юданова можно приобрести в кассах Дворца культуры г. Борисова.

Организаторы мероприятия призывают всех людей с добрыми сердцами и открытыми душами присоединиться 23 апреля к волшебному марафону «Все краски жизни для тебя» и помочь мечту Степки и его родителей о здоровом детстве сделать явью!

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста: +375-17-289-15-28; +375-44-747-39-54 (Татьяна).