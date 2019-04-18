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Добровольная акция «НЕДЕЛЯ ЛЕСА – 2019» по ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»

19.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Целью данной акции является привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, сохранение и приумножение лесов республики, оказание практической помощи лесничествам по посадке леса, благоустройстве лесных массивов, уборке территории.

Лес расположен вокруг нашего города и утопает в зелени. Лес наш красив и зимой в морозы и летом в знойную жару и является богатством нашей страны. Но, не смотря на это – мы это богатство засоряем и уничтожаем.

Загрязняют лес исключительно люди, но и очищать его и не загрязнять в дальнейшем можем тоже только мы. Люди, которые приезжают сюда отдыхать, не задумываясь, оставляют там различный мусор, которым засоряют лес, и в большинстве случаев им безразлично будет наш лес чистым или нет. Если вы пришли в лес, то не нужно мусор оставлять там, а просто собрать его в мешок и выкинуть дома. Наш лес – это наша жизнь, так как им производится большое количество кислорода. А если не будет его, то не будет и нас. И поэтому трудовой отряд нашей школы обращается ко всем людям: «Пожалуйста, не засоряйте наш лес!».

Педагог-организатор Осипенко А.В.

 
 
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Сегодня, 9 апреля 2019г., Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. Борисова» приняла активное участие в добровольной акции «НЕДЕЛЯ ЛЕСА - 2019»....
 
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