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Что будут делать витебские чиновники на субботнике 20 апреля
19.04.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске и области 20 апреля пройдут субботники. Жители региона приведут в порядок улицы, территории своих предприятий, благоустроят различные памятные места, подготовят к новому сезону детские лагеря.
Так, сотрудники областной и городской администраций в субботу
В Россонском районе местная власть будет трудиться
В агрогородке Бычиха Городокского района поработают сотрудники МЧС во главе с министром Владимиром Ващенко — они благоустроят местный пляж.
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Жители региона приведут в порядок улицы, территории своих предприятий, благоустроят различные памятные места, подготовят к новому сезону детские лагеря.
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