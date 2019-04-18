Что будут делать витебские чиновники на субботнике 20 апреля

Источник материала: Tut.by

В Витебске и области 20 апреля пройдут субботники. Жители региона приведут в порядок улицы, территории своих предприятий, благоустроят различные памятные места, подготовят к новому сезону детские лагеря.

Так, сотрудники областной и городской администраций в субботу поработают в парке Тысячелетия возле Ледового дворца в Витебске. Чиновники посадят деревья, займутся укладкой тротуарной плитки на дорожках.

В Россонском районе местная власть будет трудиться на реконструкции воинского захоронения вблизи деревни Гришино. Они демонтируют старые ступеньки, выровняют площадку. В братской могиле покоятся 600 воинов и партизан, погибших в войну.

В агрогородке Бычиха Городокского района поработают сотрудники МЧС во главе с министром Владимиром Ващенко — они благоустроят местный пляж.