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В Бобруйске двухлетний ребенок, оставленный дома, оделся и ушел. Спасла неравнодушная водитель

19.04.2019 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина ехала на автомобиле из поселка Туголица в Бобруйск 19 апреля около 11 часов дня — и на дороге на дороге около поворота на деревню Залесье увидела мальчика лет двух, который гулял один. Вспомнив трагедию, которая недавно произошла в Каменецком районе Брестской области, женщина позвонила в милицию. Чем закончилась история, рассказывает «Вечерний Бобруйск».

Выяснилось, что ребенок проживает в той же деревне с родителями. Семья на учете как СОП. Отец — рабочий на одном из предприятий, мать в отпуске по уходу за ребенком. В тот день мужчине нужно было поехать в РОВД в Бобруйск, жена отправилась вместе с ним. Двух сыновей оставили под присмотром дяди — двоюродного брата отца. Тот пошел помочь соседям по хозяйству, старшего мальчика взял с собой, а младший дома спал. Когда малыш проснулся и увидел, что рядом никого нет, он надел куртку и пошел на улицу.

С родителями мальчика провели профилктическую беседу.

 
 
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Вспомнив трагедию, которая недавно произошла в Каменецком районе Брестской области, женщина позвонила в милицию.
 
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