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В Минске задержали парня с Брестчины: при нем нашли 530 грамм наркотиков, за что грозит до 15 лет
19.04.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице задержан 25-летний парень, у него изъяли больше трех сотен пакетиков и свертков с психотропами. Общий вес товара составил 530 грамм, за что грозит внушительный срок. Об этом
Правоохранителям стало известно, что безработный уроженец Брестской области может быть причастен к сбыту наркотиков в Беларуси. По их данным, он хотел наладить поставки товара из России для узкого круга белорусских клиентов. Сначала работал закладчиком здесь, потом переехал в Россию.
А год спустя решил вернуться и взял с собой 287 пакетиков и 51 сверток, как показала экспертиза, с особо опасным альфа-PVP общим весом 530 грамм.
Парня задержали как только он приехал в Минск. ГУВД публикует оперативную съемку, на вопрос, сколько товара, задержанный теряется: «Точно не знаю, много».
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), за что грозит до 15 лет лишения свободы.
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ГУВД публикует оперативную съемку, на вопрос, сколько товара, задержанный теряется: «Точно не знаю, много».
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