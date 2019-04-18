В Минске задержали парня с Брестчины: при нем нашли 530 грамм наркотиков, за что грозит до 15 лет

Источник материала: Tut.by

В столице задержан 25-летний парень, у него изъяли больше трех сотен пакетиков и свертков с психотропами. Общий вес товара составил 530 грамм, за что грозит внушительный срок. Об этом сообщает минская милиция.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Правоохранителям стало известно, что безработный уроженец Брестской области может быть причастен к сбыту наркотиков в Беларуси. По их данным, он хотел наладить поставки товара из России для узкого круга белорусских клиентов. Сначала работал закладчиком здесь, потом переехал в Россию.

А год спустя решил вернуться и взял с собой 287 пакетиков и 51 сверток, как показала экспертиза, с особо опасным альфа-PVP общим весом 530 грамм.

Парня задержали как только он приехал в Минск. ГУВД публикует оперативную съемку, на вопрос, сколько товара, задержанный теряется: «Точно не знаю, много».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), за что грозит до 15 лет лишения свободы.