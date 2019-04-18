Солдат из Печей, которого искали 10 дней, комиссован и вернулся домой

Источник материала: Tut.by

18-летний Александр Невмержицкий, которого в марте искали и нашли через 10 дней после ухода из войсковой части в Печах, комиссован. Такое решение приняла военно-врачебная комиссия, рассказали TUT.BY в Минобороны.



Пропавший из части Александр Невмержицкий. Фото из телеграмм-канала NEXTA

«По заключению военно-врачебной комиссии Александр Невмержицкий не годен к военной службе в мирное время и ограниченно годен к военной службе в военное время. Соответственно, он комиссован и сегодня уже находится дома», — рассказал официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По его словам, комиссия приняла такое решение буквально накануне. По какой причине — не уточняется, информацию о здоровье парня разглашать не могут.

В то же время расследование уголовного дела по факту «самоволки» из войсковой части продолжается, подтвердил Макаров.

Напомним, солдат-срочник пропал 19 марта из войсковой части в Печах, город Борисов (Минская область). Было известно: на службе его характеризуют положительно, накануне дважды был в увольнении на родине в Лельчицком районе. Родные терялись в догадках, друзья говорили : «На него это не похоже: просто взять и сбежать куда-то».

Задержали его на 10-й день поисков, в поселке Дорожный Смолевичского района, примерно в 30 км от части. Тогда в Минобороны озвучили, что, по предварительным данным, уход из части «не связан с какими-либо противоправными действиями» в отношении солдата.

Вместе с тем еще на третий день поисков командиром части было возбуждено дело по ст. 445 Уголовного кодекса (Самовольное оставление части). По закону за отсутствие на службе от 2 до 10 суток грозит наказание в виде ареста.