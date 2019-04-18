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В Витебске начали отключать батареи в квартирах
19.04.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Горисполком издал распоряжение об отключении отопления с 19 апреля. Среднесуточная температура воздуха в областном центре три дня подряд была равна плюс 8 градусов,
В первую очередь подачу тепла прекратили в административные здания и производственные помещения. Объекты второй очереди — жилфонд, общежития, гостиницы, учебные заведения. Последними перестанут отапливать садики, школы, больницы, поликлиники.
В прошлом году отопление в жилых домах
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В прошлом году отопление в жилых домах отключили немного раньше - с 14 апреля.
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