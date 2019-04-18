В Витебске начали отключать батареи в квартирах

Источник материала: Tut.by

Горисполком издал распоряжение об отключении отопления с 19 апреля. Среднесуточная температура воздуха в областном центре три дня подряд была равна плюс 8 градусов, пишут «Витьбичи».

В первую очередь подачу тепла прекратили в административные здания и производственные помещения. Объекты второй очереди — жилфонд, общежития, гостиницы, учебные заведения. Последними перестанут отапливать садики, школы, больницы, поликлиники.

В прошлом году отопление в жилых домах отключили немного раньше — с 14 апреля.