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В Витебске начали отключать батареи в квартирах

19.04.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горисполком издал распоряжение об отключении отопления с 19 апреля. Среднесуточная температура воздуха в областном центре три дня подряд была равна плюс 8 градусов, пишут «Витьбичи».

В первую очередь подачу тепла прекратили в административные здания и производственные помещения. Объекты второй очереди — жилфонд, общежития, гостиницы, учебные заведения. Последними перестанут отапливать садики, школы, больницы, поликлиники.

В прошлом году отопление в жилых домах отключили немного раньше — с 14 апреля.

 
 
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В прошлом году отопление в жилых домах отключили немного раньше - с 14 апреля.
 
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