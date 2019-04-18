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Что говорит депутат, чья реакция на выступление Лукашенко стала мемом в соцсетях
19.04.2019 19:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях активно обсуждают реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка
— Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились<…>, —
После этих слов в Овальном зале Дома правительства прозвучали аплодисменты. Одной из самых ярких в этот момент была реакция Игоря Марзалюка. В итернете по этому поводу появилось немало шуток.
— У меня обыкновенная реакция человека, для которого Родина — не пустое слово, — также искренне и эмоционально пояснил Игорь Александрович. — [Это реакция] человека, предки которого служили, любили и любят Беларусь. Человека, у которого сын, несмотря на блестящий, безукоризненный английский, патриот страны. И он хочет жить здесь, а не там. И для меня далеко не все равно будет она (страна. — Прим. TUT.BY) существовать или нет.
По словам Игоря Марзалюка, его удивляет хамская реакция «мерзавцев в интернете», для которых священные слова и искренняя реакция, выглядят как фальшивка.
— Когда президент говорит однозначные слова, которые не подлежат никакому двойному прочтению, что суверенитет и территориальная целостность страны — абсолютная ценность, это у меня вызывает такую реакцию, — говорит собеседник.
Депутат не отрицает, что он эмоциональный человек. Для него, подчеркивает, не все равно, в каких границах существует Беларусь.
— Она (реакция. — прим. TUT.BY) бурная еще и потому что слишком много мерзости на экранах различных замечательных телеканалов, платформ — и всего на свете было вылито на фундаментальную, священную, сакральную для меня ценность — суверенитет моей страны, — продолжил Игорь Марзолюк. — И когда всякие борзописцы с различными прононсами рассуждают, каким образом будет инкорпорировано наше государство, что оно должно прекратить существование… Как всякие мерзавцы рассуждают о недогосударстве, о выдуманной нации, о фейковой государственности. Когда отдельные люди позволяют себе абсолютно не дипломатичные высказывания, хотя, кажется, они дипломаты. Вот поэтому у меня такая реакция.
По словам Игоря Марзалюка, президент очень достойно, не переходя грани, объяснил, «всем этим торбохватам», что государственность и суверенность Беларуси не продается за банку мазута, пачку печенья и бочку варенья.
— Нация — это гражданство в самом хорошем смысле слова. Это не пустое понятие, — подчеркнул депутат. — […] Так вот перспектива, как бы кому не хотелось, — это суверенная страна. И все зависит от нас. Поэтому и понимание, что это священная вещь, за которую нормальный, достойный мужчина должен нести полную ответственность, как за свою семью, любимую женщину, ребенка. Как за все, что является священным и сакральным. Возможно, для того, у кого много родин, либо для кого не существует этого понятия — это смешно. Смейтесь.
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В соцсетях активно обсуждают реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка на выступление Александра Лукашенко в парламенте. Депутат рассказал о том, почему его так...
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