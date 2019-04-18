ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что говорит депутат, чья реакция на выступление Лукашенко стала мемом в соцсетях

19.04.2019 19:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В соцсетях активно обсуждают реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка на выступление Александра Лукашенко в парламенте. Депутат очень эмоционально воспринял слова президента о том, что наш народ и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволят включить Беларусь в состав другого государства. TUT.BY дозвонился до депутата, чтобы узнать, почему его так тронули эти слова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились<…>, — сказал Александр Лукашенко. — Сейчас много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ.

После этих слов в Овальном зале Дома правительства прозвучали аплодисменты. Одной из самых ярких в этот момент была реакция Игоря Марзалюка. В итернете по этому поводу появилось немало шуток. 

 

— У меня обыкновенная реакция человека, для которого Родина — не пустое слово, — также искренне и эмоционально пояснил Игорь Александрович. — [Это реакция] человека, предки которого служили, любили и любят Беларусь. Человека, у которого сын, несмотря на блестящий, безукоризненный английский, патриот страны. И он хочет жить здесь, а не там. И для меня далеко не все равно будет она (страна. — Прим. TUT.BY) существовать или нет.

По словам Игоря Марзалюка, его удивляет хамская реакция «мерзавцев в интернете», для которых священные слова и искренняя реакция, выглядят как фальшивка.

— Когда президент говорит однозначные слова, которые не подлежат никакому двойному прочтению, что суверенитет и территориальная целостность страны — абсолютная ценность, это у меня вызывает такую реакцию, — говорит собеседник.

Депутат не отрицает, что он  эмоциональный человек. Для него, подчеркивает, не все равно, в каких границах существует Беларусь.

— Она (реакция. — прим. TUT.BY) бурная еще и потому что слишком много мерзости на экранах различных замечательных телеканалов, платформ — и всего на свете было вылито на фундаментальную, священную, сакральную для меня ценность — суверенитет моей страны, — продолжил Игорь Марзолюк. — И когда всякие борзописцы с различными прононсами рассуждают, каким образом будет инкорпорировано наше государство, что оно должно прекратить существование… Как всякие мерзавцы рассуждают о недогосударстве, о выдуманной нации, о фейковой государственности. Когда отдельные люди позволяют себе абсолютно не дипломатичные высказывания, хотя, кажется, они дипломаты. Вот поэтому у меня такая реакция.

По словам Игоря Марзалюка, президент очень достойно, не переходя грани, объяснил, «всем этим торбохватам», что государственность и суверенность Беларуси не продается за банку мазута, пачку печенья и бочку варенья.

— Нация — это гражданство в самом хорошем смысле слова. Это не пустое понятие, — подчеркнул депутат. — […] Так вот перспектива, как бы кому не хотелось, — это суверенная страна. И все зависит от нас. Поэтому и понимание, что это священная вещь, за которую нормальный, достойный мужчина должен нести полную ответственность, как за свою семью, любимую женщину, ребенка. Как за все, что является священным и сакральным. Возможно, для того, у кого много родин, либо для кого не существует этого понятия — это смешно. Смейтесь.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях активно обсуждают реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка на выступление Александра Лукашенко в парламенте. Депутат рассказал о том, почему его так...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске начали отключать батареи в квартирах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика