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Администрация Президента проведет выездные приемы граждан 23-25 апреля

19.04.2019 19:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 23-25 апреля, сообщает БЕЛТА.

Так, 23 апреля помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк в 10.00 начнет прием в Дубровенском райисполкоме. Также в 10.00 прием граждан в Любанском райисполкоме начнет помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

24 апреля с 9.00 в Минском горисполкоме граждан будет принимать помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. В 11.00 начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская встретится с гражданами в Рогачевском райисполкоме. В 14.00 начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов начнет прием в администрации Заводского района Минска.

25 апреля начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский с 10.00 будет принимать граждан в администрации Октябрьского района Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи...
 
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