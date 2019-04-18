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Головешки, пепел и старинные гвозди. Что осталось от сгоревшего костела XIX века в Ремнях

19.04.2019 20:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все любители старины в Витебской области, да и в других регионах страны до сих пор не могут отойти от шока: 17 апреля в деревне Ремни Городокского района практически дотла сгорел деревянный костел Святых апостолов Петра и Павла постройки конца XIX века.


Костел в деревне Ремни построен в 1896 году. Возведен в характерном для конца XIX века соединении нескольких стилей — классицизма, модерна и псевдорусского. Являлся историко-культурной ценностью.

Так Свято-Петропавловский костел выглядел еще несколько лет назад — в 2016 году.


Фото: Сергей Плыткевич

Храм загорелся днем 17 апреля. В МЧС позвонил местный мужчина, и пожарные из Городка прибыли в Ремни уже через 8 минут. Но к этому времени здание горело открытым пламенем. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены.

Сотрудники МЧС установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора. Пламя сразу перешло на сухую траву. А затем — на костел. Он вспыхнул и сгорел, как свечка.

Это — то, что осталось от святыни после пожара.


Фото: СК

А вот так выглядит пепелище 19 апреля, через два дня после пожара.


После революции храм превратили в колхозный склад, где хранили зерно, соль, удобрения, комбикорм. А в последние лет 30 здание пустовало и разрушалось.

В 1998 году костел передали Витебскому епархиальному управлению православной церкви — чтобы реставрировать его для богослужений. Православные начали делать ремонт. Но свои права на храм заявили католики: согласилась на реставрацию, но при условии, что в Ремнях откроют их приход. Православные на это не пошли. И работы остановились.

Тогда храму решили помочь местные жители: собрали деньги и заколотили двери и окна, чтобы спасти здание от мародеров.

— На уровне Министерства культуры решался вопрос о переносе костела в другое место, где есть католические общины. Строители тогда постановили, что здание слишком старое и ветхое, и если начать работы, то оно просто рухнет. Поэтому местные власти решили законсервировать храм, чтобы его не разрушали ни погода, ни вандалы, — так судьбу костела пояснили в Городокском райисполкоме в 2012 году.

Сегодня на месте некогда красивого костела — одни головешки, пепел, черный от сажи старый фундамент и старинные гвозди — «квадратной» формы. На земле — развалившийся на части купол.

Рядом с пепелищем — большой участок с сухой травой. Поблизости — заросли диких кустов и валежник. Не надо быть сотрудником МЧС, чтобы понимать: в такой ситуации храм мог загореться в любой момент. Удивительно, что он вообще простоял без хозяйской руки так долго.

Стоит отметить, что старинный костел сгорел накануне 18 апреля — Международного дня архитектурных памятников и исторических мест.









 
 
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Все любители старины в Витебской области, да и в других регионах страны до сих не могут отойти от шока: 17 апреля в деревне Ремни Городокского района практически...
 
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