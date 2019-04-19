«Вораг ідзе на Зяленскага!» Репортаж из минского бара, где, как футбол, смотрели украинские дебаты

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский и Петр Порошенко в Киеве превратили предвыборные дебаты в шоу: со стадионом и болельщиками . Оно докатилось и до Минска, где один из баров в центре транслировал дебаты. TUT.BY тоже сходил и посмотрел, с какими надеждами следить за украинскими выборами собрались белорусы.





19.00, Минск, центр города, бар Lidbeer на проспекте Независимости полон народу. На экранах над барной стойкой — самое начало дебатов.

Сегодня Александр Лукашенко сказал в послании , когда в Беларуси пройдут очередные выборы. В это время в стране-соседке Петр Порошенко и Владимир Зеленский готовились к своим предвыборным дебатам. Формат необычный: за дебатами можно следить на стадионе и в барах.

Все взгляды прикованы к экранам. Владимир Зеленский уже на сцене. Порошенко со своим предвыборным штабом только идет.

— До нас іде пан Порошенко! — восклицает украинский ведущий на киевском стадионе.

— Вораг ідзе на Зяленскага! — похожим тоном комментирует посетитель бара в Минске.





Бронь столиков на вечер пятницы закончилась сразу после того, как заведение сообщило в соцсетях, что будет транслировать дебаты.

— Хорошее шоу, почему бы не показать? — улыбается Владимир Плавинский, арт-директор бара.

Белорусский шоумен Александр Помидоров комментирует дебаты, поставленный голос артиста перекрывает шум заведения. Помидоров следит, придерживаются ли кандидаты в президенты регламента.

Тут, у барной стойки, — экономист Сергей Чалый. Он — один из тех, кто готовил к самым первым президентским выборам когда-то оппозиционного кандидата Александра Лукашенко.





— Зал полностью за Зеленского, Порошенко очень тяжело, — делится он впечатлениями, продолжая наблюдать за экраном. — Да… Порошенко сейчас повторяет ошибки своей избирательной кампании: слишком много про войну.

Сергей Чалый считает, что с первой пятиминутной речью каждый из кандидатов в президенты Украины справился хорошо.

— Но важнее другая часть, а не заготовленная «домашка». Знаете, как в КВН: самое сложное не «домашка», а конкурс капитанов.

Владимир Зеленский ведет себя привычно — как комик во время стендапа, срывая аплодисменты и в Киеве, и в Минске после очередной меткой фразы. Петр Порошенко выглядит напряженным, почти кричит.





Сергей Чалый признается, что ему такой формат дебатов совсем не нравится.

— Нормальный формат — то, что называется «таун-холл». Это когда политики собирают людей в зале, которые имеют возможность близко видеть их глаза и задавать вопросы. А тут все превратили в спортивное соревнование, и болельщиков больше у Зеленского. Посмотрите, они же Порошенко просто захлопывают, — указывает Сергей Чалый на экран.

Редко, но бывает, что трансляция на экране подвисает. В такие моменты ведущий Александр Помидоров просит пришедших не пользоваться вайфаем на телефонах, поберечь интернет для большого события.

Тут же находится Павел Белоус — руководитель Symbal.by и один из организаторов Дня Воли, который в прошлом году собрал не стадион, но огромную площадку людей перед оперным театром в Минске.





— У гэтым годзе наша каманда сама падавала заяўку на стадыён, каб правесці там Дзень Волі. Пэўна, Зяленскі ў нас падгледзеў сваю ідэю, — улыбаясь, рассказывает Павел Белоус. — На жаль, мы бачым, што ў Беларусі сабраць стадыён для такога пакуль нерэальна.

Впечатления Павла Белоуса от украинских ораторов: Зеленскому такой формат привычнее как актеру, поэтому он выглядит более спокойным. У Порошенко больше эмоций.

Что касается собственных предпочтений, Павел Белоус говорит так:

— Мне падаецца, што калі я гляджу ролікі Зяленскага — я за Зяленскага, калі ролікі Парашэнкі - я за Парашэнку! Відэакантэнт, які яны ствараюць падчас гэтых выбараў, — гэта проста шалёны ўзровень, да якога беларусам вельмі і вельмі далёка.

Ульяна и Никита — студенты. Девушка учится на первом курсе университета на психолога, молодой человек заканчивает Академию искусств, будет звукорежиссером. Ребята пришли, потому что любят Украину, сами они — белорусы.





— Хотим посмотреть, как в демократичной стране делают выборы. Посмотреть на дебаты, как на футбольный матч. Здорово, что выборы не выглядят каким-то зашоренным событием, а люди делают все, что хотят, — говорит Никита.

— Зеленский — молодец, — улыбается Ульяна.

Предвыборные программы кандидатов собеседники не читали, но за новостям следят.

— Еще в Украину съездили, посмотрели, че там как, — говорит Никита.

Официанты разносят бокалы и закуску. Словесная пикировка между Зеленским и Порошенко уже давно выглядит напряженной.





Когда Владимир Зеленский почти речитативом наговаривает свои вопросы к действующему президенту Украины, Александр Помидоров в минском баре озвучивает один из них:

— Чаму дагэтуль невядома, хто забіў у Кіеве нашага суайчынніка Паўла Шарамета?

Некоторые в зале кивают в поддержку.

В субботу, 20 апреля, в Украине день тишины , так что в этот момент на киевском стадионе у кандидатов в президенты последняя возможность сказать недосказанное. Но времени мало: дебаты длятся всего час.

Время заканчивается. На экране Петр Порошенко уже поет государственный гимн, Владимир Зеленский еще целует жену.





Александр Помидоров, выполнив задачу ведущего, рассказывает: впечатлен, потому что сам из того поколения, для которого стадион — мощный символ борьбы. Для выборов это выигрышный образ.

— Здорава, што замест дзвюх сцэн яны выйшлі на адну. Магчыма, гэта быў не экспромт, а загатоўка. Але гэта было суперскае шоу, вельмі цікавае.

Помидоров считает, что эмоционально в дебатах победил Зеленский, однако Порошенко тоже держался хорошо.

— Памятаеце, як было? Зяленскі пачаў проста размову. А Парашэнка, калі надышоў яго час, пайшоў нармальна, як стадыённы вядучы, як аратар! Каб дакрычацца, нібыта мікрафона перад ім няма. Але досыць хутка — мне гэта зразумела як прафесійнаму вядучаму — ён стаміўся, так што на наступны раз яго не хапіла. А вось Уладзімір Аляксандравіч ужо ў фінале выступіў моцна: «Ха!», калі Пятро Аляксеевіч ужо сціпла паўтараў тое, што казаў раней.

Александр Помидоров перед прощанием добавляет:

— Ва Украіне няпроста, але перабудоўваюць. І вось з кожнымі выбарамі на перабудаваную канструкцыю нарастае новае мяса. Сёння мы бачым, што ў гэтай хаця і разадранай, карумпаванай краіне — усё роўна працуе закон, канстытуцыя. Што кожны грамадзянін Украіны можа стаць прэзідэнтам.



