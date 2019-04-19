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На Пасху на границе будут работать дополнительные пункты упрощенного пропуска

19.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Госпогранкомитет опубликовал график работы дополнительных пунктов упрощенного пропуска на время религиозных праздников. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

На Пасху на границе будут работать дополнительные пункты упрощенного пропуска

Для удобства жителей приграничных территорий на время религиозных праздников дополнительно будут функционировать несколько пунктов упрощенного пропуска.

Перейти границу через пункт пропуска «Геранены» («Кракунай») 21 и 28 апреля можно будет с 11.00 до 17.00, в «Пицкунах» («Норвилишкес») в те же дни с 12.00 до 17.00. Госпогранкомитет обращает внимание, что пропуск будет осуществляться только в пешем порядке.

Пункт упрощенного пропуска «Глушкевичи» («Будки-Каменские») будет работать 28 апреля с 9.00 до 17.00. А на пункте «Вивнево» («Дольск») оформление будет осуществляться 28 и 29 апреля с 9.00 до 18.00, через «Дзержинск» («Познань») — только 28 апреля с 9.00 до 18.00.

В пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС — еще и визу.

Источник: БелТА

 
 
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Госпогранкомитет опубликовал график работы дополнительных пунктов упрощенного пропуска на время религиозных праздников. Такая информация размещена на сайте...
 
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