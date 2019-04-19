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Учащиеся и преподаватели Пинского индустриально-педагогического колледжа высадили почти тысячу молодых деревьев в Житновичском лесничестве

20.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Учащиеся и преподаватели Пинского индустриально-педагогического колледжа высадили почти тысячу молодых деревьев в Житновичском лесничестве
Учащиеся и мастера производственного обучения Пинского индустриально-педагогического колледжа традиционно присоединились к республиканской акции «Неделя леса-2019».

Совместно с работниками Житновичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз» добровольцы колледжа приняли участие в озеленении и благоустройстве площадей, поврежденных короедом, высадив около тысячи молодых деревьев.


Учащиеся и преподаватели Пинского индустриально-педагогического колледжа высадили почти тысячу молодых деревьев в Житновичском лесничестве
– Участие в этой акции позволит не только привить учащимся любовь к своей малой родине и ее богатствам, но и воспитать у подрастающего поколения чувство бережного отношения к одному из главных природных ресурсов нашей страны – лесу, – отметил заместитель директора по производственному обучению А.Л. Воложин.


Учащиеся и преподаватели Пинского индустриально-педагогического колледжа высадили почти тысячу молодых деревьев в Житновичском лесничестве

Житновичское лесничество расположено в южной части лесхоза, его площадь 10 101 гектар. Территория лесничества находится в самой низкой точке Полесской низменности, поэтому 1/3 часть его составляют непроезжаемые низинные и верховые болота. На территории Житновичского лесничества находится панский сад, границу которого украшает аллея из дуба, произрастают в отдельных экземплярах сосна обыкновенная воротничковой формы и царь природы дуб возрастом 350 лет и диаметром около 1,5 метра. В 49 квартале, в урочище «Вербовица», растет липа диаметром 90 см и возрастом более 100 лет.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото предоставлено Пинским индустриально-педагогическим колледжем.

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« Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза
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