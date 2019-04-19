ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза

20.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза
Сегодня завершается республиканская добровольная акция «Неделя леса-2019», которая была посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказал заместитель директора Пинского лесхоза Александр Селивон, в этом году на акцию откликнулось очень много простых горожан, которые участвовали в Неделе леса целыми семьями, в частности, им были предоставлены участки для посадки в Молотковичском лесничестве, в зеленой зоне, что поближе к городу. Как подчеркнул Александр Александрович, очень большую роль в привлечении людей к Неделе леса сыграла поддержка СМИ, в том числе и «Полесской правды».

Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза
Среди участников акции много школ города и района. А.А. Селивон отметил, что в этом году впервые был объявлен конкурс среди учреждений общего среднего образования на лучший класс и лучшую школу, участвующих в добровольной акции. Победителя определят на следующей неделе на областном уровне. Лучший класс получит приз – поездку по знаковым местам Беларуси, школа – интерактивную доску. А.А. Селивон заверил, что и остальные школы, которые пройдут на область, будут поощрены: они получат дипломы и декоративный посадочный материал для озеленения школы.

Хорошими темпами проходит Неделя леса-2019 в Пинском лесхозе. Например, по данным на минувшую среду, уже было посажено 100 тысяч деревьев вместо запланированных 60-ти на площади около 40 гектаров при плане 30 гектаров.

– И это не окончательные данные, – подчеркнул А.А. Селивон. – Много людей было задействовано в акции в четверг, в пятницу и в субботу, в последний день Недели леса. Так что леса будет посажено намного больше, чем мы планировали.


Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза
Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники лесхоза. На этот раз они производили посадку леса в 52-м квартале Молотковичского лесничества – на участке, где в прошлом году деревья были подвержены усыханию от короеда.

– Этот участок расчистили, и уже в нынешнем году мы оперативно производим тут лесовозобновление, – поделился А.А. Селивон. – Здесь высаживаем однолетнюю сосну с примесью березы. Площадь участка 0,9 гектара. Планируем высадить порядка 3-3,5 тысячи саженцев сосны и 2 тысячи – березы. Посадочный материал хороший. А для того, чтобы корневая система саженцев не пересыхала, сохраняла влагу в это засушливое время, работник нашего лесхоза, лесник Молотковичского лесничества Виктор Иосифович Приступа делает специальную глиняную болтушку и обмакивает в нее корневую систему саженцев. Таким образом, корешки не пересыхают, а приживаемость увеличивается в разы.

В этом году акция «Неделя леса» проходит уже 12-й раз. Как показывает статистика, ежегодно к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Так, в 2018 году в акции приняли участие более 83 тысяч человек. Всего за 7 дней руками неравнодушных белорусов было высажено более 25 миллионов деревьев.

Надо отметить, что в рамках акции «Неделя леса-2019» идет не только посадка леса, но и уборка лесного фонда Пинского лесхоза от бытового мусора, особенно это актуально для леса, расположенного в черте города. Кроме того, сотрудники лесхоза приводят в порядок места захоронений погибших воинов и мирного населения времен Великой Отечественной войны. Таковые располагаются на территории Сошненского лесничества. А на территории Житновичского лесничества – кладбище немецких солдат, погибших в годы Первой мировой войны.

С каждым годом республиканская акция «Неделя леса» собирает все больше добровольцев. А это говорит об их неравнодушии к своему родному краю.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Намеченные цели благоустройства населённых пунктов Каллауровичского сельсовета активно выполняются
Учащиеся и преподаватели Пинского индустриально-педагогического колледжа высадили почти тысячу молодых деревьев в Житновичском лесничестве »
Новости дня
Новости общества
 
Акция «Неделя леса-2019» прошла на Будакошелевщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика