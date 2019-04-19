Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники Пинского лесхоза

Источник материала: Полесская правда



Сегодня завершается республиканская добровольная акция «Неделя леса-2019», которая была посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказал заместитель директора Пинского лесхоза Александр Селивон, в этом году на акцию откликнулось очень много простых горожан, которые участвовали в Неделе леса целыми семьями, в частности, им были предоставлены участки для посадки в Молотковичском лесничестве, в зеленой зоне, что поближе к городу. Как подчеркнул Александр Александрович, очень большую роль в привлечении людей к Неделе леса сыграла поддержка СМИ, в том числе и «Полесской правды».



Среди участников акции много школ города и района. А.А. Селивон отметил, что в этом году впервые был объявлен конкурс среди учреждений общего среднего образования на лучший класс и лучшую школу, участвующих в добровольной акции. Победителя определят на следующей неделе на областном уровне. Лучший класс получит приз – поездку по знаковым местам Беларуси, школа – интерактивную доску. А.А. Селивон заверил, что и остальные школы, которые пройдут на область, будут поощрены: они получат дипломы и декоративный посадочный материал для озеленения школы.

Хорошими темпами проходит Неделя леса-2019 в Пинском лесхозе. Например, по данным на минувшую среду, уже было посажено 100 тысяч деревьев вместо запланированных 60-ти на площади около 40 гектаров при плане 30 гектаров.

– И это не окончательные данные, – подчеркнул А.А. Селивон. – Много людей было задействовано в акции в четверг, в пятницу и в субботу, в последний день Недели леса. Так что леса будет посажено намного больше, чем мы планировали.





Традиционно участие в акции «Неделя леса-2019» принимают и сами работники лесхоза. На этот раз они производили посадку леса в 52-м квартале Молотковичского лесничества – на участке, где в прошлом году деревья были подвержены усыханию от короеда.

– Этот участок расчистили, и уже в нынешнем году мы оперативно производим тут лесовозобновление, – поделился А.А. Селивон. – Здесь высаживаем однолетнюю сосну с примесью березы. Площадь участка 0,9 гектара. Планируем высадить порядка 3-3,5 тысячи саженцев сосны и 2 тысячи – березы. Посадочный материал хороший. А для того, чтобы корневая система саженцев не пересыхала, сохраняла влагу в это засушливое время, работник нашего лесхоза, лесник Молотковичского лесничества Виктор Иосифович Приступа делает специальную глиняную болтушку и обмакивает в нее корневую систему саженцев. Таким образом, корешки не пересыхают, а приживаемость увеличивается в разы.

В этом году акция «Неделя леса» проходит уже 12-й раз. Как показывает статистика, ежегодно к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Так, в 2018 году в акции приняли участие более 83 тысяч человек. Всего за 7 дней руками неравнодушных белорусов было высажено более 25 миллионов деревьев.

Надо отметить, что в рамках акции «Неделя леса-2019» идет не только посадка леса, но и уборка лесного фонда Пинского лесхоза от бытового мусора, особенно это актуально для леса, расположенного в черте города. Кроме того, сотрудники лесхоза приводят в порядок места захоронений погибших воинов и мирного населения времен Великой Отечественной войны. Таковые располагаются на территории Сошненского лесничества. А на территории Житновичского лесничества – кладбище немецких солдат, погибших в годы Первой мировой войны.

С каждым годом республиканская акция «Неделя леса» собирает все больше добровольцев. А это говорит об их неравнодушии к своему родному краю.

Инна УРБАНОВИЧ.

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