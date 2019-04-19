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Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы

20.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы
Еще десятилетие назад в нашей стране не было такой разрушающей традиции, как приносить для украшений на кладбища искусственные цветы. Белорусы повязывали на памятники и кресты рушники и ленты, сажали живые цветы и деревья.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечает, что пластиковые цветы на кладбищах – это настоящая экологическая беда, ведь на разложение одного букета может уйти не один век!

Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Когда искусственные цветы приходят в негодность, люди их выбрасывают.

Ежегодно после праздников на полигоны твёрдых коммунальных отходов  вывозят около 1 миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения – от ста до пятисот лет. Вторичной обработке они не подлежат.

Хуже, когда эти цветы сжигают. При их сжигании в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно — на детей.

Минприроды вместе с экологическими общественными объединениями призывает граждан Беларуси проявить не нести на кладбища пластиковые цветы! Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани.


Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы

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