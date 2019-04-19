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Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы
20.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Когда искусственные цветы приходят в негодность, люди их выбрасывают.
Хуже, когда эти цветы сжигают. При их сжигании в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно — на детей.
Минприроды вместе с экологическими общественными объединениями призывает граждан Беларуси проявить не нести на кладбища пластиковые цветы! Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани.
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