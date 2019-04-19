Как научить ребенка готовить? Объясняем в карточках

Источник материала: Tut.by

Одно из проявлений самостоятельности ребенка — умение готовить. При этом на начальном этапе первыми и самыми важными аспектами являются безопасность и простота. Конечно, вам вместе придется пройти долгий путь от яичной скорлупы в омлете до фирменного рецепта соуса. Вместе с брендом «Петруха» объясняем, как сделать этот путь проще и безопаснее.

С какого возраста стоит приучать ребенка к кулинарии? Кухня интересует даже годовалых малышей: они открывают шкафчики, грохочут кастрюлями и внимательно следят за тем, что делают взрослые. В это время уже можно знакомить ребенка с кулинарией. Например, помешивая суп, держите малыша на руках и рассказывайте ему, что именно вы делаете. Двухлетним детям можно объяснить, какие продукты сочетаются между собой и что из них можно приготовить. Важно не упустить момент, когда ребенок сам заинтересуется кулинарией и предложит вам свою помощь. Не отказывайтесь от нее: придумайте посильную задачу — к примеру, помыть морковь — и обязательно похвалите за ее выполнение.



Какие вещи нужны для того, чтобы ребенку было комфортно на кухне? Малышу обязательно понадобится фартук, так как без пятен вы не обойдетесь. Если ребенок не дотягивается до раковины и тумбочек, стоит купить маленькую табуретку. Еще вам понадобятся пластиковые ножи и небьющаяся посуда.



Как предостеречь ребенка от опасностей на кухне — от ножа, возможных ожогов? Продукты, которые могут быть опасны (например, уксус) и бытовую химию храните на верхних полках, куда малыш не может дотянуться. Расскажите ребенку, какую еду и посуду можно брать, а что ему трогать пока что нельзя. Покажите, что горячее вы берете с помощью прихваток, ножом пользуетесь с осторожностью, держите его только за ручку и всегда кладете на место.



С какого возраста стоит учить ребенка пользоваться микроволновкой, плитой и духовкой? Лучше, чтобы к тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, он уже мог самостоятельно разогреть себе еду и сделать чай. Первоклассника стоит научить пользоваться микроволновкой: покажите на своем примере, как вы подогреваете обед в тарелке. Не забудьте объяснить, что в микроволновку нельзя ставить посуду с позолотой и класть металлические столовые приборы. Самостоятельно пользоваться электроплитой ребенок может, когда его рост позволяет не протягивать руки вверх, а держать их параллельно поверхности плиты, не касаясь ее. Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь, пользоваться газовой плитой можно только с 12 лет. К этому возрасту ребенок может начать пользоваться и духовкой. Разумеется, до того, как он самостоятельно начнет варить, жарить и печь, подросток должен несколько раз сделать это под вашим контролем.



Какие задачи можно доверить ребенку в первое время? Вы можете вместе разобрать пакеты, которые приносите из магазина, показать, какие продукты кладете в холодильник, а какие можно хранить в шкафчиках. Можно поручать малышу простые задачи, которые не успеют ему наскучить: почистить яйцо или вареный картофель, разобрать на листики кочан капусты. Если ребенку покажется, что вы доверяете ему незначительную задачу, объясните, что без разделанной капусты не получится сварить щи. Тогда он почувствует, что играет важную роль в приготовлении обеда. Малыш может поэкспериментировать с украшением блюд. Заранее нарежьте для этого продукты и пусть фантазирует в свое удовольствие. Покажите, как нужно аккуратно разбивать яйца для омлета или теста, чтобы в блюдо не попала скорлупа. Сначала дайте ребенку большую тарелку, чтобы он тренировался, не боясь испачкать все вокруг. Потом в ней же он сможет перемешать ингредиенты, а вы завершите приготовление блюда.



К каким блюдам перейти, когда малыш освоит азы? Начните с перекуса. Пусть ребенок возьмет продукты, которые ему нравятся, нарежет их и самостоятельно соберет в бутерброд. По такому же принципу вы можете вместе приготовить салат. Затем можно сварить яйца или макароны. Большинству детей нравится пицца: пусть ребенок замесит и раскатает тесто, выберет начинку и разложит ее, руководствуясь своей фантазией. Чтобы малыш почувствовал себя взрослым, вы можете приготовить вместе ужин на всю семью: к примеру, запеканку с курицей и овощами. Много рецептов, которые можно попробовать вместе с ребенком, вы найдете на сайте бренда «Петруха» .



Как приучить ребенка к порядку и чистоте на кухне? Прежде всего расскажите ему, что перед приготовлением еды необходимо мыть руки. Объясните, чем нужно вытирать пятно и смахивать крошки со стола. Если вы вместе приготовили блюдо, можете вместе вымыть посуду. Здесь самое главное — ваш пример. Если ребенок видит, что вы оставляете грязную сковородку в раковине на всю ночь, он будет делать то же самое.



Как превратить готовку в игру, чтобы ребенок не заскучал? Как мотивировать его? Давайте малышу во всем проявить фантазию: пусть лепит из теста фантастических животных или выкладывает на пироге рисунок из изюминок. В процессе готовки легко выучить цвета и числа. К примеру, можно попросить ребенка принести вам два зеленых яблока. Рутина утомляет: если видите, что малышу надоело резать огурцы для салата, предложите ему приготовить заправку. При этом, если он все бросает на полпути, поощрять это не стоит. Объясните, что для приготовления вкусного и красивого блюдо нужно терпение.



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