Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси

Источник материала: БелТА

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Госорганы и местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Руководители госорганов помогают наводить красоту на своей малой родине.

Половина денежных средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских лагерей к очередному сезону.

Еще 50% средств перечисляются Минфину. Эти деньги направляются на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.-0-