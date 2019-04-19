ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Послание и выборы, дебаты в Украине, дипломатический скандал, Марзалюк и Чернобыль - все за вчера

20.04.2019 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Чем планируете заняться в выходные? Погода вроде бы обещает быть теплой, но, увы, дожди… В понедельник, говорят, будет еще лучше, но нам же на работу — обидно. Хотя многим и сегодня «на работу» — субботник, знаете ли, сам себя не проведет. А пока вы еще не взяли в руки лопаты и грабли, давайте быстро вспомним, что мы обсуждали вчера.

  • Вчера Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление продлилось почти 2 часа, потом он в течение 45 минут отвечал на вопросы депутатов. Говорил, как всегда, обо всем — ипэшниках, ценах, мове, коррупции, образовании, сельском хозяйстве, амнистии, БелАЭС и пр. — поэтому чтобы вы не потерялись, мы собрали все в одну заметку. Ну и мы наконец узнали, когда в стране пройдут президентские выборы. Помните, недавно Лукашенко сказал, что будет тоже выдвигать свою кандидатуру? И пообещал: «Никаких выкрутасов, чтобы продлить президентский срок, я предпринимать не буду. Я человек самолюбивый. Если вы завтра за меня не проголосуете, я попереживаю втихую, но нигде плакаться и гвалтом кричать не буду». Что касается, парламентских, то Лукашенко планирует назначить выборы в Палату представителей на начало ноября этого года — и получается, что срок сегодняшнего состава депутатов будет урезан почти на год. Ермошина уже, кстати, назвала предварительную дату.


  • Мы с вами прекрасно знаем, что речь президента к посланию заготовлена заранее, поэтому наибольший интерес всегда представляют моменты, когда он отходит от плана и начинает импровизировать — от души. Вот тут-то и начинается все самое интересное! В этот раз мы собрали для вас самые интересные цитаты из выступления — вот они. Кстати, кто подскажет, куда многодетным в очередь за министерскими портфелями выстраиваться?
  • А видели реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка на выступление Александра Лукашенко в парламенте? В соцсетях вчера очень активно обсуждали. Депутат очень эмоционально воспринял слова президента о том, что наш народ, и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволит включить Беларусь в состав другого государства. Мы, конечно, позвонили депутату, чтобы узнать, почему его так тронули эти слова. «Возможно, для того, у кого много родин либо для кого не существует этого понятия, это смешно. Смейтесь».
  • Еще вчера Марзалюк предложил президенту ввести новый праздник — День белорусской государственности и отмечать его 5 июня. Он связал эту идею с недавней находкой в Бобруйске, где был обнаружен шлем, якобы принадлежавший полоцкому князю Изяславу. Бобруйский историк рассказал нам подробности этой находки.


  • Послание, похоже, спровоцировало очередной виток дипломатического скандала между Беларусью и Россией. Посол Бабич стал невольным участником дискуссии: общаясь с Лукашенко, депутат Анна Канопацкая заявила о снижении стоимости строящейся БелАЭС — при этом сослалась на слова российского посла. Но сам Бабич позже заявит: цена станции ни им, ни другими госслужащими не называлась. Кстати, и Макею за Медведева ответил. Ну, а наш МИД жестко ответил на заявления Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований»: «Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством… В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев». Бабич пообещал ответить.
  • Вечером «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти: по нефтепроводу поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту, переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании.
  • А в центре Киева на стадионе «Олимпийский» вчера вечером прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мы там не месте следили за тем, как это происходило. Зеленский начал с нескольких вопросов: почему у одного из самых богатых людей в мире самая бедная страна в мире? почему еще не освобождены украинские моряки? почему не снята неприкосновенность с депутатов? почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за четыре часа, а убийц Павла Шеремета до сих пор не нашли? «Пан Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должности президента, но это как хирург, который придет в операционную, чтобы там учиться. Не может главнокомандующий позволить себе этого. Пан Владимир, не издевайтесь над нашей родиной», — заявил Порошенко. В общем, у них там было жарко — смотрите, что происходило на стадионе «Олимпийский», на наших фотографиях оттуда. По данным местных СМИ, собралось около 20 тысяч человек. Это шоу докатилось и до Минска, где один из баров в центре транслировал дебаты. Туда мы тоже сходили и посмотрели, с какими надеждами следить за украинскими выборами собрались белорусы. Не всем понравился формат: «Нормальный формат — то, что называется „таун-холл“. Это когда политики собирают людей в зале, которые имеют возможность близко видеть их глаза и задавать вопросы. А тут все превратили в спортивное соревнование, и болельщиков больше у Зеленского. Посмотрите, они же Порошенко просто захлопывают». Но белорусам тоже было интересно, это факт! А Порошенко после дебатов на стадионе отправился в студию Общественного телевидения. Там по закону должны были проходить дебаты претендентов на главный пост страны. Зеленский, как и заявлял ранее, на встречу не поехал. Сегодня в Украине день тишины, завтра выборы.


  • Вчера стало известно, что в Беларуси продолжаются задержания по «делу медиков». «В мае мы отправим в суды дела в отношении 21 обвиняемого», — рассказал глава КГБ. Комитет еще продолжает разбираться с вопросами госзакупок в медсфере.
  • Уже неделя прошла с момента, когда в Куропатах в рамках «субботника по благоустройству» снесли металлические кресты. Уже неделю мы пытаемся выяснить, кто убрал кресты и какое еще «благоустройство» ожидает урочище — и вот результат.
  • Помните вертолет в «белорусской ливрее»? Гуцериев рассказал, во что он ему обошелся и зачем он отдал его в аренду Belavia. Кстати, говорит, вы тоже можете взять.
  • Так, давайте расскажем, как наша коллега Саша, которая решила прожить месяц на минимальный потребительский бюджет (а это 451 рубль). «Ну как ты? Держишься?» — с сочувствующим взглядом спрашиваем мы у нее при встрече. Кто-то предлагает поделиться ссобойкой, кто-то батончиками мюсли и вафельками подкармливает. Саша пока для чистоты эксперимента отказывается. Первая неделя эксперимента закончилась и вот как это было (спойлер: у Саши осталось 230 рублей).
  • Обязательно прочтите наш репортаж из Чернобыльской зоны, которую Беларусь открыла для туристов. Специалисты не скрывают: конкурировать с украинцами белорусам будет сложно. Все-таки там «в экспозиции» город Припять. Да и на атомную станцию уже можно зайти. Наши фишки — нетронутая природа и самобытность края.


  • После того, как 11-классник из Лиды доказал, что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий, жюри пересмотрело итоги олимпиады — несколько человек лишились дипломов. Напомним, что по этому делу еще и проверка Генпрокуратуры идет — мы, конечно, доследим.
  • Кстати, скоро начнется вступительная кампания, и возле приемных комиссий разных вузов развернется привычная драма: кто-то перебрасывает документы, кто-то только-только приносит, а кто-то с ужасом понимает, что уже «пролетел», но не знает, куда ж еще подаваться. Вот только насколько осознанный этот наш выбор места учебы? Давайте-ка проверим, насколько вы на самом деле разбираетесь в университетах Беларуси, с помощью нашего классного теста (понравится даже тем, кому в этом году не поступать).
  • В лесу на Гродненщине вчера нашли тело пропавшего председателя сельсовета — помните, писали о его поисках? Увы, эта история оказалась с печальным концом.


  • Вот у нас история одной старости, она — о конкретном человеке. А на самом деле — и о старости вообще. Давайте расскажем, как родные забрали из дома престарелых 90-летнюю женщину — и теперь должны оправдываться. «Стала плакать и просить: заберите меня из приюта, хотя бы ненадолго, на каникулы. Мы и привезли тетю в деревню. Но я предполагала, что если мы ее домой возьмем, она отсюда уже не уедет. Так и произошло. Тетя Маня села и твердо сказала: „Отсюда я никуда! Не отдавайте меня больше в приют“. Оно и понятно: человек в Ферме родился, жил все время! Я поехала и выписала тетю из дома престарелых», — рассказывает Светлана. «Пенсионерка находилась в доме для престарелых в Витебске. Но Черных забрала ее оттуда, потому что ей понадобилась пенсия старушки. А сама ухаживать за ней теперь не хочет, поднимает скандалы», — считает представитель местного здравоохранения.
  • Буквально несколько дней назад стартовали официальные продажи нового кроссовера белорусского производства — Zotye Coupa. Мы не стали тянуть и сразу взяли машину на тест-драйв. Новинка собирается «отверточным» способом на заводе «Юнисон» параллельно с уже знакомым кроссовером T600. Но Coupa — дороже и лучше. Не верите — смотрите сами.
  • А в спорте у нас новая сенсация! Белорусские хоккеисты в драматичном матче обыграли финнов на юниорском ЧМ. Эта победа обеспечила белорусам выход в плей-офф. До этого, напомним, они разгромили чехов. «Победы пробуждают чувство гордости. Даже выигрыш наших малюков вчера над чехами. Там же была победа по игре. Это дает надежду на будущее», — похвалил наших хоккеистов вчера во время послания Лукашенко. Удачи, парни, страна болеет за вас! Ну и радуемся, что Беларусь с победы начала полуфинал теннисного Кубка Федерации! А из Гродно вчера пришло известие о том, что умер знаменитый тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш. За время тренерской деятельности Кныш подготовил чемпионку СССР Тамару Алексееву, двух олимпийских чемпионок Елену Волчецкую и Ольгу Корбут. Последняя в конце 90-х написала книгу, в которой рассказала о сексуальных домогательствах своего тренера во время игр в Мюнхене. Ренальд Кныш называл это клеветой.

Все новости пятницы, 19 апреля

Кстати. Вот вам наши традиционные субботние веселые и не очень истории на строительной «Доске позора». Казалось бы, у всех работников ЖЭСов, дворников и строителей по две руки, следовательно, и качество работ должно быть одинаковым. Но, судя по фото на «Доске позора», у некоторых хоть и две руки, но обе левые: ну как можно было установить унитаз так, что воспользоваться им может только эквилибрист? Каждый раз диву даемся.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем планируете заняться в выходные? Погода вроде бы обещает быть теплой, но, увы, дожди… В понедельник, говорят, будет еще лучше, но нам же на работу - обидно. Хотя...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашки в клетку женские с длинным рукавом в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика