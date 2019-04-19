Послание и выборы, дебаты в Украине, дипломатический скандал, Марзалюк и Чернобыль - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Чем планируете заняться в выходные? Погода вроде бы обещает быть теплой , но, увы, дожди… В понедельник, говорят, будет еще лучше, но нам же на работу — обидно. Хотя многим и сегодня «на работу» — субботник, знаете ли, сам себя не проведет. А пока вы еще не взяли в руки лопаты и грабли, давайте быстро вспомним, что мы обсуждали вчера.





Мы с вами прекрасно знаем, что речь президента к посланию заготовлена заранее, поэтому наибольший интерес всегда представляют моменты, когда он отходит от плана и начинает импровизировать — от души . Вот тут-то и начинается все самое интересное! В этот раз мы собрали для вас самые интересные цитаты из выступления — вот они . Кстати, кто подскажет, куда многодетным в очередь за министерскими портфелями выстраиваться?

. Вот тут-то и начинается все самое интересное! В этот раз мы собрали для вас самые интересные цитаты из выступления — . Кстати, кто подскажет, куда выстраиваться? А видели реакцию историка и депутата Игоря Марзалюка на выступление Александра Лукашенко в парламенте? В соцсетях вчера очень активно обсуждали. Депутат очень эмоционально воспринял слова президента о том, что наш народ, и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволит включить Беларусь в состав другого государства. Мы, конечно, позвонили депутату, чтобы узнать, почему его так тронули эти слова . «Возможно, для того, у кого много родин либо для кого не существует этого понятия, это смешно. Смейтесь».

Александра Лукашенко в парламенте? В соцсетях вчера очень активно обсуждали. Депутат очень эмоционально воспринял слова президента о том, что наш народ, и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволит включить Беларусь в состав другого государства. Мы, конечно, позвонили депутату, чтобы узнать, . «Возможно, для того, у кого много родин либо для кого не существует этого понятия, это смешно. Смейтесь». Еще вчера Марзалюк предложил президенту ввести новый праздник — День белорусской государственности и отмечать его 5 июня. Он связал эту идею с недавней находкой в Бобруйске, где был обнаружен шлем, якобы принадлежавший полоцкому князю Изяславу. Бобруйский историк рассказал нам подробности этой находки .













После того, как 11-классник из Лиды доказал , что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий, жюри пересмотрело итоги олимпиады — несколько человек лишились дипломов . Напомним, что по этому делу еще и проверка Генпрокуратуры идет — мы, конечно, доследим.

, что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий, жюри — . Напомним, что по этому делу еще и проверка Генпрокуратуры идет — мы, конечно, доследим. Кстати, скоро начнется вступительная кампания , и возле приемных комиссий разных вузов развернется привычная драма: кто-то перебрасывает документы, кто-то только-только приносит, а кто-то с ужасом понимает, что уже «пролетел», но не знает, куда ж еще подаваться. Вот только насколько осознанный этот наш выбор места учебы? Давайте-ка проверим, насколько вы на самом деле разбираетесь в университетах Беларуси, с помощью нашего классного теста (понравится даже тем, кому в этом году не поступать).

, и возле приемных комиссий разных вузов развернется привычная драма: кто-то перебрасывает документы, кто-то только-только приносит, а кто-то с ужасом понимает, что уже «пролетел», но не знает, куда ж еще подаваться. Вот только насколько осознанный этот наш выбор места учебы? Давайте-ка проверим, насколько вы на самом деле разбираетесь в университетах Беларуси, с помощью (понравится даже тем, кому в этом году не поступать). В лесу на Гродненщине вчера нашли тело пропавшего председателя сельсовета — помните, писали о его поисках? Увы, эта история оказалась с печальным концом .





Все новости пятницы, 19 апреля

Кстати. Вот вам наши традиционные субботние веселые и не очень истории на строительной «Доске позора» . Казалось бы, у всех работников ЖЭСов, дворников и строителей по две руки, следовательно, и качество работ должно быть одинаковым. Но, судя по фото на «Доске позора», у некоторых хоть и две руки, но обе левые: ну как можно было установить унитаз так, что воспользоваться им может только эквилибрист? Каждый раз диву даемся.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY