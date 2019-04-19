Послание и выборы, дебаты в Украине, дипломатический скандал, Марзалюк и Чернобыль - все за вчера

Чем планируете заняться в выходные? Погода вроде бы обещает быть теплой, но, увы, дожди… В понедельник, говорят, будет еще лучше, но нам же на работу — обидно. Хотя многим и сегодня «на работу» — субботник, знаете ли, сам себя не проведет. А пока вы еще не взяли в руки лопаты и грабли, давайте быстро вспомним, что мы обсуждали вчера.
Вчера Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление продлилось почти 2 часа, потом он в течение 45 минут отвечал на вопросы депутатов. Говорил, как всегда, обо всем — ипэшниках, ценах, мове, коррупции, образовании, сельском хозяйстве, амнистии, БелАЭС и пр. — поэтому чтобы вы не потерялись, мы собрали все в одну заметку. Ну и мы наконец узнали, когда в стране пройдут президентские выборы. Помните, недавно Лукашенко сказал, что будет тоже выдвигать свою кандидатуру? И пообещал: «Никаких выкрутасов, чтобы продлить президентский срок, я предпринимать не буду. Я человек самолюбивый. Если вы завтра за меня не проголосуете, я попереживаю втихую, но нигде плакаться и гвалтом кричать не буду». Что касается, парламентских, то Лукашенко планирует назначить выборы в Палату представителей на начало ноября этого года — и получается, что срок сегодняшнего состава депутатов будет урезан почти на год. Ермошина уже, кстати, назвала предварительную дату.
Мы с вами прекрасно знаем, что речь президента к посланию заготовлена заранее, поэтому наибольший интерес всегда представляют моменты, когда он отходит от плана и начинает импровизировать — от души. Вот тут-то и начинается все самое интересное! В этот раз мы собрали для вас самые интересные цитаты из выступления — вот они. Кстати, кто подскажет, куда многодетным в очередь за министерскими портфелями выстраиваться?
А видели реакцию историка и депутата Игоря Марзалюкана выступление Александра Лукашенко в парламенте? В соцсетях вчера очень активно обсуждали. Депутат очень эмоционально воспринял слова президента о том, что наш народ, и особенно молодежь, которая родилась в суверенной и независимой стране, никогда не позволит включить Беларусь в состав другого государства. Мы, конечно, позвонили депутату, чтобы узнать, почему его так тронули эти слова. «Возможно, для того, у кого много родин либо для кого не существует этого понятия, это смешно. Смейтесь».
Послание, похоже, спровоцировало очередной виток дипломатического скандала между Беларусью и Россией. Посол Бабич стал невольным участником дискуссии: общаясь с Лукашенко, депутат Анна Канопацкая заявила о снижении стоимости строящейся БелАЭС — при этом сослалась на слова российского посла. Но сам Бабич позже заявит: цена станции ни им, ни другими госслужащими не называлась. Кстати, и Макею за Медведева ответил. Ну, а наш МИД жестко ответил на заявления Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований»: «Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством… В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев». Бабич пообещал ответить.
Вечером «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти: по нефтепроводу поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту, переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании.
А в центре Киева на стадионе «Олимпийский» вчера вечером прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мы там не месте следили за тем, как это происходило. Зеленский начал с нескольких вопросов: почему у одного из самых богатых людей в мире самая бедная страна в мире? почему еще не освобождены украинские моряки? почему не снята неприкосновенность с депутатов? почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за четыре часа, а убийц Павла Шеремета до сих пор не нашли? «Пан Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должности президента, но это как хирург, который придет в операционную, чтобы там учиться. Не может главнокомандующий позволить себе этого. Пан Владимир, не издевайтесь над нашей родиной», — заявил Порошенко. В общем, у них там было жарко — смотрите, что происходило на стадионе «Олимпийский», на наших фотографиях оттуда. По данным местных СМИ, собралось около 20 тысяч человек. Это шоу докатилось и до Минска, где один из баров в центре транслировал дебаты. Туда мы тоже сходили и посмотрели, с какими надеждами следить за украинскими выборами собрались белорусы. Не всем понравился формат: «Нормальный формат — то, что называется „таун-холл“. Это когда политики собирают людей в зале, которые имеют возможность близко видеть их глаза и задавать вопросы. А тут все превратили в спортивное соревнование, и болельщиков больше у Зеленского. Посмотрите, они же Порошенко просто захлопывают». Но белорусам тоже было интересно, это факт! А Порошенко после дебатов на стадионе отправился в студию Общественного телевидения. Там по закону должны были проходить дебаты претендентов на главный пост страны. Зеленский, как и заявлял ранее, на встречу не поехал. Сегодня в Украине день тишины, завтра выборы.
Уже неделя прошла с момента, когда в Куропатах в рамках «субботника по благоустройству» снесли металлические кресты. Уже неделю мы пытаемся выяснить, кто убрал кресты и какое еще «благоустройство» ожидает урочище — и вот результат.
Так, давайте расскажем, как наша коллега Саша, которая решила прожить месяц на минимальный потребительский бюджет (а это 451 рубль). «Ну как ты? Держишься?» — с сочувствующим взглядом спрашиваем мы у нее при встрече. Кто-то предлагает поделиться ссобойкой, кто-то батончиками мюсли и вафельками подкармливает. Саша пока для чистоты эксперимента отказывается. Первая неделя эксперимента закончилась и вот как это было (спойлер: у Саши осталось 230 рублей).
После того, как 11-классник из Лиды доказал, что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий, жюри пересмотрело итоги олимпиады — несколько человек лишились дипломов. Напомним, что по этому делу еще и проверка Генпрокуратуры идет — мы, конечно, доследим.
Кстати, скоро начнется вступительная кампания, и возле приемных комиссий разных вузов развернется привычная драма: кто-то перебрасывает документы, кто-то только-только приносит, а кто-то с ужасом понимает, что уже «пролетел», но не знает, куда ж еще подаваться. Вот только насколько осознанный этот наш выбор места учебы? Давайте-ка проверим, насколько вы на самом деле разбираетесь в университетах Беларуси, с помощью нашего классного теста (понравится даже тем, кому в этом году не поступать).
Вот у нас история одной старости, она — о конкретном человеке. А на самом деле — и о старости вообще. Давайте расскажем, как родные забрали из дома престарелых 90-летнюю женщину — и теперь должны оправдываться. «Стала плакать и просить: заберите меня из приюта, хотя бы ненадолго, на каникулы. Мы и привезли тетю в деревню. Но я предполагала, что если мы ее домой возьмем, она отсюда уже не уедет. Так и произошло. Тетя Маня села и твердо сказала: „Отсюда я никуда! Не отдавайте меня больше в приют“. Оно и понятно: человек в Ферме родился, жил все время! Я поехала и выписала тетю из дома престарелых», — рассказывает Светлана. «Пенсионерка находилась в доме для престарелых в Витебске. Но Черных забрала ее оттуда, потому что ей понадобилась пенсия старушки. А сама ухаживать за ней теперь не хочет, поднимает скандалы», — считает представитель местного здравоохранения.
Буквально несколько дней назад стартовали официальные продажи нового кроссовера белорусского производства — Zotye Coupa. Мы не стали тянуть и сразу взяли машину на тест-драйв. Новинка собирается «отверточным» способом на заводе «Юнисон» параллельно с уже знакомым кроссовером T600. Но Coupa — дороже и лучше. Не верите — смотрите сами.
Кстати. Вот вам наши традиционные субботние веселые и не очень истории на строительной «Доске позора». Казалось бы, у всех работников ЖЭСов, дворников и строителей по две руки, следовательно, и качество работ должно быть одинаковым. Но, судя по фото на «Доске позора», у некоторых хоть и две руки, но обе левые: ну как можно было установить унитаз так, что воспользоваться им может только эквилибрист? Каждый раз диву даемся.
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