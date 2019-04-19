В витебском парке строители наткнулись на остатки дореволюционных зданий

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска рабочие наткнулись на стены и фундаменты дореволюционных зданий. Кирпичам, которые выкопали при строительстве ротонды в парке имени Фрунзе, не менее двухсот лет.



Фото: Глеб Орловский

Найденным кирпичам, как минимум, 200 лет, уверен архитектор Глеб Орловский, который их измерил. Ширина кирпичей — 150 миллиметров, а толщина — 70−80 миллиметров. Строительные материалы таких размеров использовались до начала XIX века.

— Если посмотреть на немецкую аэрофотосъемку, то видим, что на этом месте находилось здание, — рассказал архитектор. — Вероятно, это было одно из строений в архиерейском саду. И теперь строители наткнулись на его фундамент или стены. Находка свидетельствует о том, что в центре Витебска сохранился неисследованный культурный слой.

Архиерейский дом — официальная резиденция архиепископа, которая размещалась на площади Свободы в корпусе бывшего иезуитского коллегиума. Снесли здание в 1960-е годы.



Фото: Глеб Орловский