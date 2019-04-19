ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В витебском парке строители наткнулись на остатки дореволюционных зданий

20.04.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска рабочие наткнулись на стены и фундаменты дореволюционных зданий. Кирпичам, которые выкопали при строительстве ротонды в парке имени Фрунзе, не менее двухсот лет.


Фото: Глеб Орловский

Найденным кирпичам, как минимум, 200 лет, уверен архитектор Глеб Орловский, который их измерил. Ширина кирпичей — 150 миллиметров, а толщина — 70−80 миллиметров. Строительные материалы таких размеров использовались до начала XIX века.

— Если посмотреть на немецкую аэрофотосъемку, то видим, что на этом месте находилось здание, — рассказал архитектор. — Вероятно, это было одно из строений в архиерейском саду. И теперь строители наткнулись на его фундамент или стены. Находка свидетельствует о том, что в центре Витебска сохранился неисследованный культурный слой.

Архиерейский дом — официальная резиденция архиепископа, которая размещалась на площади Свободы в корпусе бывшего иезуитского коллегиума. Снесли здание в 1960-е годы.


Фото: Глеб Орловский
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кирпичам, которые выкопали при строительстве ротонды в парке имени Фрунзе, не менее двухсот лет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестские журналисты Левчук и Харитонова получили новые крупные штрафы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика