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Брестские журналисты Левчук и Харитонова получили новые крупные штрафы
20.04.2019 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новые крупные штрафы получили брестские независимые журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова, сообщает БелаПАН.
18 апреля суд оштрафовал каждого на 50 базовых величин (1 275 рублей).
Журналистов обвинили по ч. 2 ст. 22.9 КоАП — работа на иностранное СМИ без аккредитации. Левчук и Харитонова подготовили сюжет для польского телеканала «Белсат», в котором рассказывалось о проблемах жителей деревни Велюнь Брестского района.
Левчук сообщил БелаПАН, что суд принял решение с третьей попытки: протокол, составленный сотрудниками ОВД Брестского района Сергеем Максимовичем и Андреем Григоруком, дважды отправлялся на доработку. Журналисты не участвуют в судебных процессах, поскольку считают их политически мотивированными, о решении суда они узнали по электронной почте.
На минувшей неделе Брестский областной суд не удовлетворил жалобу этих журналистов на решение суда Московского района Бреста. Левчук и Харитонова должны выплатить 3060 рублей штрафа за сюжеты, снятые в январе этого года.
В 2018 году журналистов судили шесть раз, с начала нынешнего года — пять раз. Общая сумма штрафа составила более 10 тысяч долларов США в эквиваленте.
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Журналистов обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации.
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