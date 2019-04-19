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Брестские журналисты Левчук и Харитонова получили новые крупные штрафы

20.04.2019 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые крупные штрафы получили брестские независимые журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова, сообщает БелаПАН.

18 апреля суд оштрафовал каждого на 50 базовых величин (1 275 рублей).

Журналистов обвинили по ч. 2 ст. 22.9 КоАП — работа на иностранное СМИ без аккредитации. Левчук и Харитонова подготовили сюжет для польского телеканала «Белсат», в котором рассказывалось о проблемах жителей деревни Велюнь Брестского района.

Левчук сообщил БелаПАН, что суд принял решение с третьей попытки: протокол, составленный сотрудниками ОВД Брестского района Сергеем Максимовичем и Андреем Григоруком, дважды отправлялся на доработку. Журналисты не участвуют в судебных процессах, поскольку считают их политически мотивированными, о решении суда они узнали по электронной почте.

На минувшей неделе Брестский областной суд не удовлетворил жалобу этих журналистов на решение суда Московского района Бреста. Левчук и Харитонова должны выплатить 3060 рублей штрафа за сюжеты, снятые в январе этого года.

В 2018 году журналистов судили шесть раз, с начала нынешнего года — пять раз. Общая сумма штрафа составила более 10 тысяч долларов США в эквиваленте.

 
Теги: Брест
 
 
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Журналистов обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации.
 
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