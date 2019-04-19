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Минприроды просит белорусов не украшать могилы пластиковыми цветами: «Замените на живые»
20.04.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Традиция украшать могилы пластиковыми цветами в Беларуси весьма популярна, одна искусственные цветы опасны не только для природы, но и для человека,
Ежегодно после Радуницы на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов, срок разложения которых — от 100 до 500 лет, и вторичной переработке они не подлежат.
Если вы для утилизации старых цветов с кладбищ сжигаете их — это еще хуже: при сжигании пластика в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, это наносит непоправимый вред здоровью.
Минприроды призывает нас всех заменить искусственные цветы на живые растения (цветы в горшках, карликовые кустарники, газонную траву), а также на свечи и ленты из ткани.
Напомним, в этом году в Беларуси Радуницу — День поминовения усопших — отмечают 7 мая.
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Традиция украшать могилы пластиковыми цветами в Беларуси весьма популярна, одна искусственные цветы опасны не только для природы, но и для человека.
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