Минприроды просит белорусов не украшать могилы пластиковыми цветами: «Замените на живые»

Источник материала: Tut.by

Традиция украшать могилы пластиковыми цветами в Беларуси весьма популярна, одна искусственные цветы опасны не только для природы, но и для человека, предупреждают в Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ежегодно после Радуницы на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов, срок разложения которых — от 100 до 500 лет, и вторичной переработке они не подлежат.

Если вы для утилизации старых цветов с кладбищ сжигаете их — это еще хуже: при сжигании пластика в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, это наносит непоправимый вред здоровью.

Минприроды призывает нас всех заменить искусственные цветы на живые растения (цветы в горшках, карликовые кустарники, газонную траву), а также на свечи и ленты из ткани.

Напомним, в этом году в Беларуси Радуницу — День поминовения усопших — отмечают 7 мая.