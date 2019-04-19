Позднюю Божественную литургию возглавит епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (начало Литургии в
9.00).
Приглашаем всех на праздник Входа Господня в Иерусалим.
Пресс-служба Борисовской епархии
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Дорогие борисовчане, братья и сестры!
20.04.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Позднюю Божественную литургию возглавит епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (начало Литургии в
Приглашаем всех на праздник Входа Господня в Иерусалим.
Пресс-служба Борисовской епархии
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В праздник Входа Господня в Иерусалим в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Борисова (старый город, ул. Лопатина, д.34) освящение ваий (вербы) будет...
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