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В Борисове впервые состоялся марафон в поддержку детей с аутизмом

20.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

– Идея марафона возникла в ходе совместной работы специалистов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» и родителей, воспитывающих детей с аутизмом и расстройством аутистического спектра, в рамках инициативы «Аутизм: родители – детям» проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». Мы очень рады, что сегодня присутствует много людей – это и волонтеры, и учащиеся средней школы
№ 18, и пожилые люди, и воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра, и просто неравнодушные граждане, – рассказала заместитель директора ГУ «ТЦСОН Борисовского района» Татьяна Чуйкова.

В Борисовском регионе детей с официальным диагнозом «аутизм» – около 15 человек. Однако с расстройством социального и эмоционального функционирования – гораздо больше. Самая большая трудность, с которой сталкиваются родители особенных детей, – непонимание окружающими сути аутизма.

– У людей с аутизмом затруднено общение, они могут не ощущать чужих границ и вести себя не совсем правильно в общественных местах. Нам очень больно, когда прохожие, особенно пожилые граждане, делают замечания нам, родителям, что мы не занимаемся воспитанием своих чад. Многим не объяснишь, что ребенок с такой особенностью несколько иначе воспринимает мир, нежели обычный человек. Но при этом у некоторых из них неординарные способности и фантастическая память, – рассказала многодетная мама Ирина Шадурская, один ребенок которой с аутизмом.

В ходе марафона участники раздавали борисовчанам памятки, в которых содержится информация о признаках поведения детей с аутизмом, что важно делать при контакте с ними и чего следует избегать. В конечном пункте назначения — возле «Борисов-Арены» — для ребят провели спортивную эстафету. Они с удовольствием приняли участие в спортивных конкурсах, после этого для них организовали сладкий стол.

К слову, несколько лет в Борисове родители особенных детей общаются между собой, делятся информацией, поддерживают друг друга. Однако в скором времени по инициативе Ирины Шадурской и Елены Маркелии родительская организация будет официально зарегистрирована и получит название «Другое детство». Сейчас же на базе территориального центра Ирина Шадурская занимается рисованием с особенными детьми, а также с ними проводят занятия с элементами эрготерапии, сенсорной интеграции и нейрокоррекции.

Хотелось бы, чтобы этот первый марафон получил продолжение и стал традиционным мероприятием в нашем городе. Ведь говорить открыто о проблемах людей с аутизмом и протягивать руку помощи таким семьям – очень важно.

P.S.: Если у вашего ребенка аутизм и вы нуждаетесь в помощи и поддержке, то можете связаться с Ириной Шадурской по тел. 80256967095 или Еленой Маркелией по тел. 80297713716.

 

Екатерина ВОРОБЬЕВА, Фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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2 апреля отмечался Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этом году в Борисове впервые состоялся марафон в поддержку детей с аутизмом и их...
 
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