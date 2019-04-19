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По Гомелю бродит огромный ньюфаундленд. Посмотрите, может, вы его знаете?

20.04.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Громадный шоколадного окраса ньюфаундленд ходит по Гомелю. На одних прохожих собака нагоняет страх, другие жалеют пса и пытаются накормить.


Один из прохожих даже купил псу колбасы в соседнем ларьке, но тот к угощению даже не притронулся.

Видно, что еще совсем недавно у собаки был дом, но сейчас она выглядит потерянной и сильно уставшей.

Хозяева, отзовитесь!

Последний раз потеряшку видели в районе остановки «Молодежная» на Сельмаше.


Открыть/скачать видео (13.97 МБ)



 
Теги: Гомель
 
 
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Громадный шоколадного окраса ньюфаундленд ходит по Гомелю. На одних прохожих собака нагоняет страх, другие жалеют пса и пытаются накормить.
 
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