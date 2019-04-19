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По Гомелю бродит огромный ньюфаундленд. Посмотрите, может, вы его знаете?
20.04.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Громадный шоколадного окраса ньюфаундленд ходит по Гомелю. На одних прохожих собака нагоняет страх, другие жалеют пса и пытаются накормить.
Один из прохожих даже купил псу колбасы в соседнем ларьке, но тот к угощению даже не притронулся.
Видно, что еще совсем недавно у собаки был дом, но сейчас она выглядит потерянной и сильно уставшей.
Хозяева, отзовитесь!
Последний раз потеряшку видели в районе остановки «Молодежная» на Сельмаше.
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Громадный шоколадного окраса ньюфаундленд ходит по Гомелю. На одних прохожих собака нагоняет страх, другие жалеют пса и пытаются накормить.
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