Мало лимфоцитов - ослаб иммунитет, много эозинофилов - аллергия. О чем говорит анализ крови

Источник материала: Tut.by

О чем говорит общий анализ крови? За что в нашем организме отвечают лейкоциты, эритроциты и тромбоциты? Какие отклонения от нормы должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу? Рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., доцент, руководитель информационного портала Здоровые люди Ольга Светлицкая.

Лейкоциты





— Главная функция лейкоцитов — защита организма от внешних и внутренних патогенных агентов. Лейкоциты делятся на две группы: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы и базофилы) и агранулоциты (лимфоциты и моноциты).

Нейтрофилы способны проникать в межклеточное пространство и поглощать бактерии и чужеродные частицы. Этот процесс называется фагоцитозом. Образно говоря, нейтрофилы «едят» бактерии, после чего погибают. Гной — это, по сути, остатки погибших бактерий и нейтрофилов. Если в организме появился сильный очаг инфекции (например, аппендицит, пневмония), то нейтрофилы устремляются в эти ткани бороться с инфекцией. Дефект в этой системе, как правило, ведет к развитию хронических рецидивирующих инфекций.

В норме количество лейкоцитов составляет 4−9×109/л. Их недостаток в организме (меньше 4×109/л) называется лейкопенией. Она встречается довольно часто, и это не всегда говорит о заболеваниях или слабом иммунитете. Для белорусов вообще характерна тенденция к снижению количества клеток крови в целом.

Если в общем анализе крови выявлено снижение лейкоцитов меньше 4×109/л, стоит обратиться к участковому терапевту или врачу общей практики. Они сориентируют, что делать, направят, если потребуется, на дополнительные исследования и примут решение о необходимости консультации гематолога.

Снижение количества лейкоцитов меньше 1,5×109/л, а нейтрофилов менее 0,5×109/л требует немедленного обращения к врачу. Это состояние агранулоцитоза или иммунодефицита.

Повышение количества лейкоцитов в крови больше 9×109/л называется лейкоцитозом, и это практически всегда признак инфекции.

Если количество лейкоцитов больше 25×109/л, это может свидетельствовать о патологическом делении клеток, то есть о расстройствах в системе кроветворения.

В большинстве случаев повышение количества эозинофилов может говорить об аллергических реакциях в организме или наличии глистов . При хронической аллергии количество данных клеток будет всегда не соответствовать норме, и это естественно. Если же аллергии и паразитов нет, тогда не исключено заболевание крови. Но всегда нужно учитывать, когда сдавались анализы. Если это было во время болезни или сразу после стихания острого процесса, то повышение количества эозинофилов говорит о начавшемся выздоровлении.

Базофилы также принимают участие в аллергических реакциях. Существенное их отклонение от нормы может говорить о заболевании крови.

Лимфоциты — сила нашего иммунитета. От их количества и полноценности функций зависит защищенность человека от инфекций, злокачественных клеток, аллергии или аутоиммунных заболеваний. Исследования количества различных видов лимфоидных клеток и их специфических функций проводят в специализированных иммунологических лабораториях.

Если количество лимфоцитов меньше 1,2×109/л — это признаки иммунодефицитного состояния.

Эритроциты и гемоглобин





— Определяя количество эритроцитов, концентрацию гемоглобина, гематокрит, устанавливают наличие либо отсутствие у человека анемии или эритроцитоза. Каждое из этих состояний может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопутствующим симптомом или осложнением некоторых внутренних болезней, инфекционных и онкологических патологий. При анемии человек хуже справляется с инфекциями, тяжелее переносит операции.

Почему может снизиться уровень гемоглобина? Есть три причины:

1) нарушение синтеза эритроцитов в костном мозге;

2) острая или хроническая потеря крови;

3) нарушения питания.

Сегодня именно несбалансированное питание является главной причиной анемии у белорусов.

Тромбоциты

— Тромбоциты участвуют в процессах свертывания крови и питают стенки сосудов. Поэтому при низком количестве тромбоцитов стенки сосудов становятся ломкими, часто появляются геморрагическая сыпь (мелкие точечные кровоизлияния) и синяки.

Если количество тромбоцитов меньше 30×109/л — это угроза спонтанной кровоточивости, повышенный риск образования гематом при травмах, может произойти нарушение мозгового кровообращения. Количество тромбоцитов больше 1000×109/л может говорить о заболевании крови.

Но не нужно самостоятельно трактовать результаты исследований. Если вы обнаружили отклонение от нормы в общем анализе крови, прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом!

Норма и функция Если меньше, о чем это говорит Если больше, о чем это говорит Лейкоциты (4−9×109/л) Клетки крови белого ряда, которые защищают от вирусов, бактерий и паразитов Лейкопения Бывает при вирусных и бактериальных инфекциях, заболеваниях системы крови, онкологических заболеваниях (метастазы в костный мозг), лечении цитостатиками, лучевой терапии, интоксикации тяжелыми металлами, гиперспленизме (увеличении селезенки) и др. Лейкоцитоз Бывает при инфекциях, тяжелых травмах, некоторых злокачественных новообразованиях и др. Нейтрофилы палочкоядерные (0,04−0,3×109/л или 1−6%) Нейтрофилы сегментоядерные (2,0−5,5×109/л или 45−70%) Обеспечивают мощную антибактериальную защиту организма Нейтропения Может быть вызвана: *переохлаждением, длительным голоданием, неврозом и др.; *вирусными инфекциями: гепатит, корь, ветряная оспа, ВИЧ и др.; *бактериальными и другими инфекциями; *лучевой терапией, лечением цитостатиками и другими лекарственными средствами; *апластической анемией, дефицитом витаминов, макро- и микроэлементов Нейтрофилез Может возникнуть при: * большой физической нагрузке, переедании, приеме горячих ванн, боли, рвоте, стрессе, физиотерапевтических процедурах и т.д.; * острых бактериальных инфекциях, интоксикациях, ожогах, кровотечениях, лечении кортикостероидами и др.; * при опухолях системы крови Эозинофилы (0,04−0,35×109/л или 1−5%) Обеспечивают защиту от аллергии и паразитов Эозинопения Бывает в острый период инфекций и интоксикаций, при лечении гормонами и цитостатиками, при шоке, стрессе, поздних гестозах беременности (эклампсии), апластической анемии, лучевой терапии и др. Эозинофилия Бывает при: *аллергических заболеваниях (бронхиальная астма, пищевая аллергия, аллергический ринит, крапивница, отек Квинке и др.); *глистных инвазиях (аскаридоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз, лямблиоз и др.); *некоторых злокачественных опухолях; *заболеваниях крови; *гастроэнтерологических заболеваниях (болезнь Крона и др.); *кожных заболеваниях (экзема, псориаз и др.); *в период выздоровления от острых инфекций и др. Базофилы (0−0,09×109/л или 0−1%) Принимают участие в развитии тяжелых аллергических реакций (отек Квинке, анафилактический шок) — Базофилия (больше 0,1×109/л) Бывает при аллергических реакциях, заболеваниях крови (хронический миелолейкоз, миелофиброз, эритремия), хроническом язвенном колите, лечении эстрогенами и др. Лимфоциты (1,2−3,5×109/л или 18−40%) Обеспечивают иммунный ответ организма, борются в основном с вирусами Лимфопения Развивается при: врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях, лечении иммунодепрессантами, острых инфекциях и интоксикациях, лучевой терапии, лечении цитостатиками, апластической анемии, стрессе и др. Лимфоцитоз Развивается при: *вирусных инфекциях (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, корь, краснуха, вирусный гепатит, аденовирусные инфекции и др.); *хронических бактериальных инфекциях (туберкулез, сифилис и др.); *аллергических реакциях; *после вакцинации; *в период выздоровления от острых инфекций и др. Моноциты (0,08−0,6×109/л или 2−9%) Так же как базофилы, поглощают вредные клетки (фагоцитоз), «санитары» иммунной системы Моноцитопения Бывает при острых тяжелых инфекциях, сепсисе Моноцитоз Бывает при: *хронических и подострых инфекциях (туберкулез, сифилис, хронический пиелонефрит); *вирусных инфекциях; *злокачественных новообразованиях; *аутоиммунных заболеваниях; *неспецифическом язвенном колите; *в период выздоровления от острых инфекций и др. Эритроциты (мужчины 3,9−5,1×1012/л; женщины 3,7−4,7×1012/л) Клетки крови красного ряда. Благодаря наличию в них гемоглобина переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким Анемия Бывает в результате: *сниженной продукции эритроцитов в костном мозге при онкогематологических заболеваниях, метастазах в костный мозг; *заболеваний печени, почек, эндокринной недостаточности и др.; *белкового голодания, несбалансированного питания с недостаточным содержанием железа, витаминов (прежде всего В 12 и фолиевой кислоты) и др.; *разрушения эритроцитов в крови (гемолитические анемии); *потери эритроцитов вследствие острого кровотечения (тяжелая травма, кровотечение из язв желудочно-кишечного тракта и др.) либо хронической кровопотери (геморрой, фибромиомы матки и др.); *увеличения объема плазмы при беременности; *спленомегалии (увеличение селезенки) Эритроцитоз Бывает в результате: *увеличения продукции эритроцитов в костном мозге; * уменьшения объема плазмы из-за «сгущения крови» в результате, например, недостаточного потребления жидкости или повышенного диуреза Гемоглобин (мужчины: 130−170 г/л; женщины: 120−150 г/л) Основной компонент эритроцита, осуществляющий перенос кислорода и углекислого газа Анемия (сниженный уровень гемоглобина) Наблюдается при эритроцитозе/полицитемии, после длительного нахождения на высоте как компенсаторная реакция Тромбоциты (150−400×109/л) Участвуют в процессах свертывания крови, питают стенку сосудов Тромбоцитопения Развивается вследствие: *нарушения продукции тромбоцитов в костном мозге из-за заболевания системы крови, вирусных и бактериальных инфекций, приема некоторых лекарственных средств, интоксикации, лучевой терапии, наследственных заболеваний: синдром Фанкони, синдром Вискотта-Олдрича и др.; *повышенного разрушения тромбоцитов (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, аутоиммунные заболевания, злокачественные новообразования, васкулиты, поздние гестозы у беременных, гиперспленизм и др.); *разведения крови после переливания инфузионных растворов, плазмы и др.; *спленомегалии (увеличение селезенки) Тромбоцитоз Первичные тромбоцитозы (более 1000×109/л) наблюдаются при заболеваниях системы крови. Вторичные тромбоцитозы (как правило, не более 1000×109/л) сопровождают различные заболевания и состояния, не связанные с заболеваниями крови: острые и хронические инфекции, туберкулез, ревматизм, неспецифический язвенный колит, злокачественные новообразования, тяжелая физическая нагрузка, стрессовая ситуация и др.