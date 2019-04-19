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В аэропорту Минска приземлился новый самолет Belavia: он летел 12 тысяч км через 6 часовых поясов
20.04.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 апреля в национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-195 с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее «Белавиа», а 21 апреля приземлится второй новый самолет — Embraer-175,
Embraer-195 пролетел 12 тыс. километров из Сан-Жозе-дус-Кампус, проведя более 16 часов в полете, сменив 4 климатические зоны, успев пересечь 6 часовых поясов.
Напомним,
Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе.
Embraer-175, который прибудет завтра, рассчитан на перевозку 76 пассажиров в двухклассной конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе.
Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.
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А завтра к нам прилетит еще один новый самолет - Embraer-175.
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