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В аэропорту Минска приземлился новый самолет Belavia: он летел 12 тысяч км через 6 часовых поясов

20.04.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 апреля в национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-195 с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее «Белавиа», а 21 апреля приземлится второй новый самолет — Embraer-175, сообщили в авиакомпании.


Embraer-195 пролетел 12 тыс. километров из Сан-Жозе-дус-Кампус, проведя более 16 часов в полете, сменив 4 климатические зоны, успев пересечь 6 часовых поясов.

Напомним, год назад «Белавиа» заключила договор с ирландской компанией Nordic Aviation Capital Dac о приобретении в лизинг новых самолетов — трех Embraer-195 и двух Embraer-175. Два прилетают в нынешние выходные, поставка третьего Embraer195 ожидается в конце апреля, четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года. В 2021 году в «Белавиа» обещают рассмотреть для покупки самолеты Embraer нового поколения — Е-2.

Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе.


Embraer-175, который прибудет завтра, рассчитан на перевозку 76 пассажиров в двухклассной конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе.

Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.

 
Теги: Минск
 
 
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