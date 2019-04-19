Источник материала: БелТА

20 апреля, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. Около 3 млн белорусов принимают участие в республиканском субботнике, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 млн человек. По предварительным данным, собрано уже Br8,7 млн. Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске", - сказал Владимир Кухарев.

По оперативной информации, наибольшее количество людей участвует в субботнике в Минске - почти 700 тыс., в Гомельской области - 430 тыс., Брестской - 420 тыс. Традиционно столица в лидерах и по заработанным деньгам - более Br2,8 млн.

Владимир Кухарев сегодня участвует в посадке леса в Валерьяновском лесничестве Узденского лесхоза. Здесь работает премьер-министр Сергей Румас, вице-премьеры и часть сотрудников Аппарата Совмина. Руководство правительства высаживает сосны и ели на участке, где деревья были вырублены из-за повреждения жуком-короедом.

Согласно постановлению Совета Министров №231 от 10 апреля 2019 года, денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Предусмотрено, что 50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Остальные 50% перечислят Министерству финансов. Эти средства будут направлены Минскому горисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).-0-