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Огуречное дело семьи Баскауловых

20.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Огуречное дело семьи Баскауловых

Семья Евгения и Алеси Баскауловых из Глуска более пятнадцати лет занимается огуречным бизнесом. Идею выращивать огурцы в теплицах и зарабатывать на этом глава семейства перенял у друзей в Ольшанах. Вдохновившись прибыльным делом ольшанских огуречников и вооружившись их толковыми советами, Евгений решил и сам попробовать превратить собственный огород в источник дохода. Почему огурцы? Они пользуются спросом и быстро растут. Только вот, чтобы получить хороший урожай «пупырчатых», а вместе с этим и прибыль, нужно целый год как следует потрудиться. Осенью подготовить землю и дрова для теплиц, весной позаботиться о рассаде, летом — полоть, поливать, подвязывать, собирать, продавать…

«Любой труд на земле — занятие не из легких, — говорит Евгений, показывая свои тепличные владения. — Признаюсь, что года два назад были мысли бросить идею заработка на огурцах, ведь уход за ними забирает много сил и времени, требует немалых вложений, это и закупка семян, пленки для теплиц, затраты на полив и обогрев. Но, несмотря на трудности, мы давно привязались к огурцам, огуречное дело стало не просто дополнительным заработком, а любимым семейным занятием, даже образом жизни».

С марта у Баскауловых начинается горячая пора. Вначале в небольшом парнике супруги высаживают рассаду, а это порядка пяти тысяч (!) стаканчиков с семенами. Семена Евгений заранее закупает в Ольшанах, все они голландского производства. Позже растения из рассадника переселяют в теплицы, их у Баскауловых две. В них хозяин поставил печки для отопления, а еще использует капельный полив под корень огурца, для этого по специальной системе вода поступает в шланги с миллиметровыми отверстиями.


Огуречное дело семьи Баскауловых

Огурцы — растения капризные, ухаживать за ними нужно, как за малыми детьми, признается опытный овощевод. Для роста огурцу необходимо не менее 16 ºС, идеальна для них температура 18—28 ºС. В холодное время Евгению приходится не раз вставать за ночь, чтобы подкладывать дрова в тепличные печки, а ведь после таких «дежурств» ему еще нужно и на работу успеть: трудится глава семейства машинистом котельной в «Жилкомхозе». Когда Евгений на работе, его подстраховывает жена, сейчас она находится в декретном отпуске с маленьким Пашей. Незаменимые помощники в семейном огуречном деле и старшие дети: Ангелина, Тимофей, Денис и Дмитрий. Они и за «зеленым хозяйством» поухаживать успевают, и в школу сходить, и различные кружки да секции посетить, а если нужно, старшие за младшими с радостью присмотреть могут. «Чтобы достойно жить, нужно не бездельничать, а много трудиться, — уверена хозяйка огуречных плантаций. — Мы с мужем с детства работаем на земле, теперь к этому приобщаем своих детей».

Помимо домашних забот и школьных будней, главная мамина помощница Ангелина увлекается пожарным спортом, играет на аккордеоне и планирует поступать в музыкальное училище. Четырнадцатилетний Тимофей любит спорт и мечтает стать спасателем, шестиклассник Денис занимается футболом, посещает бассейн и уже три года постигает мастерство игры на гитаре, а вот любимым инструментом семилетнего Дмитрия стало фортепиано.

Организовать небольшое прибыльное тепличное хозяйство сегодня может любой желающий. Деятельность по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве, согласно Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах», не относится к предпринимательской деятельности, и регистрироваться в качестве ИП не надо. Торговать на рынке овощами и фруктами, ягодами и другой продукцией растениеводства (за исключением декоративных растений и продукции цветоводства), выращенных на своем участке, можно без уплаты единого налога. Но для этого необходимо получить справку, подтверждающую, что продукция выращена на своем приусадебном участке. Ее Баскауловым выдали в «Жилкомхозе». После получения справки остается оплатить место на рынке. А еще нужно быть готовым к тому, что овощи регулярно проверяют на нитраты специалисты районной санитарной службы.

Первые огурчики Баскауловы планируют собрать в начале мая. Именно ранний весенний урожай дает семье основную прибыль. Когда огурца появляется много, соответственно, и цены на него значительно падают. «В 4—5 утра, пока не совсем жарко, идем собирать урожай, — рассказывает Евгений. — Потом сразу на местный рынок, есть у нас и постоянные клиенты, которые предпочитают вкусные и натуральные огурчики, выращенные на родной земле. Продавать огурцы помогает сын Тимофей, у него это хорошо получается. Конечно, по-разному бывает, можно и за час всё продать, а можно с частью товара домой вернуться».

После сезона огурцов Баскауловы продают, правда, в небольшом объеме, и помидоры. Кроме огурцов-помидоров, выращивают для себя супруги и другие овощи. Расширять огуречный бизнес не планируют, как и отказываться от него, ведь нужно детей растить и поднимать на ноги. Главное, говорят супруги Баскауловы, чтобы их дочь и сыновья выросли хорошими людьми и настоящими хозяевами на своей земле.

Анна АВТУХОВА

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Семья Евгения и Алеси Баскауловых из Глуска более пятнадцати лет занимается огуречным бизнесом. Идею выращивать огурцы в теплицах и зарабатывать на этом глава...
 
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