Акция «Мой двор -моя малая родина» проходит на Будакошелевщине. В рамках акции родители вместе с детьми высаживают саженцы деревьев в своих дворах.
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В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
20.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Акция «Мой двор -моя малая родина» проходит на Будакошелевщине. В рамках акции родители вместе с детьми высаживают саженцы деревьев в своих дворах.
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Акция "Мой двор -моя малая родина" проходит на Будакошелевщине. В рамках акции родители вместе с детьми высаживают саженцы деревьев в своих дворах. ... ...
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