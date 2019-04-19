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В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья

20.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Акция «Мой двор -моя малая родина» проходит на Будакошелевщине. В рамках акции родители вместе с детьми высаживают саженцы деревьев в своих дворах.

В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья
В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья

В рамках акции «Мой двор -моя малая родина» родители с детьми высаживают во дворах деревья

 
 
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Акция "Мой двор -моя малая родина" проходит на Будакошелевщине. В рамках акции родители вместе с детьми высаживают саженцы деревьев в своих дворах. ... ...
 
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