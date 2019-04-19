В Глусском районе проходит республиканский субботник

Источник материала: Радзiма













Садят деревья, красят заборы и фасады домов, укладывают асфальт, наводят порядок на территориях мест отдыха, предприятий… Сегодня весь Глуск похож на муравейник. Люди трудятся, делают свой городок красивым, чистым, аккуратным.









Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, его заместители Александр Антюшеня и Дмитрий Тимченко, начальник отдела ЖКХ Дмитрий Кушин с утра высадили деревья на улице М. Горького, рядом с мемориалом Воинской Славы.















































Субботник продолжается.