ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глусском районе проходит республиканский субботник

20.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В Глусском районе проходит республиканский субботник

В Глусском районе проходит республиканский субботник


Садят деревья, красят заборы и фасады домов, укладывают асфальт, наводят порядок на территориях мест отдыха, предприятий… Сегодня весь Глуск похож на муравейник. Люди трудятся, делают свой городок красивым, чистым, аккуратным.

В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник

Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, его заместители Александр Антюшеня и Дмитрий Тимченко, начальник отдела ЖКХ Дмитрий Кушин с утра высадили деревья на улице М. Горького, рядом с мемориалом Воинской Славы.


В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник

В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник
В Глусском районе проходит республиканский субботник

Субботник продолжается.

Больше фото смотрите на нашем сайте в разделе «Фотогалерея. 2019 год»

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Садят деревья, красят заборы и фасады домов, укладывают асфальт, наводят порядок на территориях мест отдыха, предприятий… Сегодня весь Глуск похож на...
 
Новости дня
Новости общества
 
О занесении на Доску почета Борисовского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика