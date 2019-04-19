Министр энергетики Виктор Каранкевич принял участие в республиканском субботнике на своей малой родине — Кировщине

Источник материала: Кировец





В республиканском субботнике на своей малой родине — Кировщине принял участие министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич. Виктор Михайлович приехал сюда вместе с сыном Валентином, студентом Белорусского национального технического университета. Они совместно с представителями Кировского райисполкома, филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды активно участвовали в посадке деревьев в дендропарке г.Кировска.

А затем министр энергетики и работники Кировского района электросетей высадили саженцы рябины на территории данной организации.

После завершения работ Александр Каранкевич поделился своими впечатлениями:

—Настроение у меня прекрасное, особенно, ощущая, что, приехав на малую родину, не только побывал в родных местах, у родителей, а и внес вклад в полезные дела на благо Кировщины. И можно будет через пять, десять лет увидеть, какими вырастут сегодняшние саженцы. Думается, парк станет любимым местом отдыха для кировчан, куда будут приходить семьями, отдыхать, наслаждаться красотой природы.

В целом для всех нас важно, чтобы мы жили в красивой, здоровой среде. И все в наших руках. Если мы не будем заниматься наведением порядка, благоустройством территорий, за нас это никто не сделает. И субботники организовывают людей на добрые дела, показывают всем, даже детям младшего возраста, что вместе любую задачу можно выполнить — для того, чтобы родной край стал еще более комфортным для проживания.













































Фото Максима МИКЕШИНА.