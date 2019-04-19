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В центре внимания – микрорайон Лядище

20.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Борисовского райисполкома О.А. Кирюта:

– Уличное освещение по ул. Днепровской осуществляется в автоматическом режиме со шкафов ШНО, установленных на пяти трансформаторных подстанциях. В нынешнем году установлено более 115 светодиодных светильников. В районе домов №№ 5, 31 по ул. Днепровской работниками цеха «Гор-свет» УП «Жилье» дополнительно смонтировано пять светильников ДКУ.

Что касается наведения порядка и чистоты в районе, то на 1 января 2018 года численность рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений, выполнявших наряду с уборкой вспомогательных помещений жилых домов работы по санитарному содержанию придомовых территорий, в ЖЭУ-3 составляла 30 человек, из них обслуживали жилфонд по ул. Днепровской – 15 сотрудников.

Олег Анатольевич отметил, что с июня прошлого года после перезакрепления участков работ из числа рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений были выделены сотрудники на уборку вспомогательных помещений жилых домов и занятые только уборкой придомовых территорий. В период с 1 января прошлого года и по настоящее время сокращений рабочих не было. Численность работников ЖЭУ-3 на 1 марта 2019 года составила 28 человек.

По результатам работы за прошлый год убытки от оказания услуги по уборке вспомогательных помещений жилых домов по ЖЭУ-3 составили 5,52 тыс. руб. С целью выхода на безубыточную работу с учетом поступлений денежных средств от населения было принято решение об изменении с февраля 2019 года периодичности сухой уборки. Так, в домах без лифтов она проводится раз в неделю, влажная – раз в месяц. В домах с лифтами сухая уборка первого этажа осуществляется дважды в неделю, выше первого этажа – раз в десять дней.

Находится под контролем и вопрос благоустройства дорог. Уже выполнены работы по устранению критичной ямочности на участке ул. Днепровской (от объездной дороги ул. Гагарина – ул. Дымки до СШ №16). Однако в связи с тем, что план работ УП «Жилье» на текущий год составлен в пределах выделенного финансирования, выполнить работы по ремонту тротуаров в микрорайоне Лядище в нынешнем году не представляется возможным.

В свою очередь, организация дорожного движения по улицам и проездам (нанесение разметки, установка знаков) выполняется работниками УП «Жилье» только по предписанию ОГАИ Борисовского РУВД.

Заместитель председателя также подчеркнул, что в марте сотрудниками ЖЭУ-3 в микрорайоне Лядище проводились субботники по наведению порядка с привлечением спецтехники для вывоза мусора. Работы продолжаются и в апреле.

 
 
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На «горячую линию» газеты «Адзiнства» обратились жители микрорайона Лядище с просьбой помочь сделать их жизнь более комфортной и безопасной, а также навести...
 
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