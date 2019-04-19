О занесении на Доску почета Борисовского района

- Занести на Доску почета Борисовского района по итогам работы за 2018 год:
1.1. промышленные организации с численностью работников свыше 500 человек:
– открытое акционерное общество «140 ремонтный завод» (директор Чуряков Александр Иванович);
– производственное унитарное предприятие «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (генеральный директор Мельников Александр
Иванович);
– открытое акционерное общество «Борисовский ДОК» (генеральный директор Кашлев Дмитрий Вячеславович);
1.2. промышленные организации с численностью работников менее 500 человек:
– открытое акционерное общество «Борисовский завод «Металлист» (директор Занько Валерий Леонидович);
– открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» (директор Худоешко Елена Владимировна);
– общество с ограниченной ответственностью «Фауна» (директор Лазакович Руслан Николаевич);
1.3. сельскохозяйственные организации:
– открытое акционерное общество «Мирополье» (директор Кучинский Олег Владимирович);
1.4. строительные организации:
– филиал Дорожно-строительное управление № 64 открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 8» (начальник Зенькевич Игорь Николаевич);
– открытое акционерное общество «СУ-153» г.Борисов (директор Бойко Григорий Григорьевич);
1.5. организации торговли, бытового обслуживания, общественного питания:
– открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (директор Кулинчик Людмила Александровна);
– частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс» (директор Кузнецова Мария Викторовна);
1.6. учреждения социальной сферы:
– государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Борисова» (директор Сивиренцева Наталья Васильевна);
– государственное учреждение образования «Большеухолодский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского района» (директор Асавчёнок Наталья Ивановна);
– государственное учреждение образования «Лошницкий дошкольный центр развития ребенка Борисовского района» (заведующий Беганская Татьяна Александровна);
– государственное учебно-спортивное учреждение «Борисовская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Скворчевский Вячеслав Николаевич);
– государственное учреждение культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» (директор Копыток Елена Сергеевна);
– государственное учреждение образования «Борисовская детская хореографическая школа искусств» (директор Рутковская Алла Иосифовна);
– отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов агрогородка Забашевичи государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (заведующий Жданович Светлана Петровна);
– Холхолицкая больница сестринского ухода учреждения здравоохранения «Борисовская больница № 2» (заведующий Скакун Марина Петровна);
1.7. организации транспорта, связи:
– Борисовская дистанция пути транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» (начальник Клименко Сергей Александрович);
1.8. органы местного управления и самоуправления:
– Пригородный сельский Совет депутатов (председатель Слайковская Татьяна Юрьевна);
1.9. организации малого и среднего предпринимательства:
– медицинский центр «Гармония» (директор Герасимович Елена Михайловна);
1.10. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району (начальник Крижановский Николай Иванович);
1.11. Дополнительный офис № 502 Борисов Региональной Дирекции № 700 по г.Минску и Минской области открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (управляющий Ржеутская Ольга Станиславовна).
- Настоящее решение опубликовать в газете «Адзінства».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Борисовского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности, начальника финансового управления Борисовского районного исполнительного комитета Ильюшёнок О.В.
Председатель Г.И.Денгалёв