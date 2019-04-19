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О занесении на Доску почета Борисовского района

20.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

  1. Занести на Доску почета Борисовского района по итогам работы за 2018 год:

1.1. промышленные организации с численностью работников свыше 500 человек:

– открытое акционерное общество «140 ремонтный завод» (директор Чуряков Александр Иванович);

– производственное унитарное предприятие «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (генеральный директор Мельников Александр
Иванович);

– открытое акционерное общество «Борисовский ДОК» (генеральный директор Кашлев Дмитрий Вячеславович);

1.2. промышленные организации с численностью работников менее 500 человек:

– открытое акционерное общество «Борисовский завод «Металлист» (директор Занько Валерий Леонидович);

– открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» (директор Худоешко Елена Владимировна);

– общество с ограниченной ответственностью «Фауна» (директор Лазакович Руслан Николаевич);

1.3. сельскохозяйственные организации:

– открытое акционерное общество «Мирополье» (директор Кучинский Олег Владимирович);

1.4. строительные организации:

– филиал Дорожно-строительное управление № 64 открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 8» (начальник Зенькевич Игорь Николаевич);

– открытое акционерное общество «СУ-153» г.Борисов (директор Бойко Григорий Григорьевич);

1.5. организации торговли, бытового обслуживания, общественного питания:

– открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (директор Кулинчик Людмила Александровна); 

– частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс» (директор Кузнецова Мария Викторовна);

1.6. учреждения социальной сферы:

– государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г.Борисова» (директор Сивиренцева Наталья Васильевна);

– государственное учреждение образования «Большеухолодский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского района» (директор Асавчёнок Наталья Ивановна);

– государственное учреждение образования «Лошницкий дошкольный центр развития ребенка Борисовского района» (заведующий Беганская Татьяна Александровна);

– государственное учебно-спортивное учреждение «Борисовская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Скворчевский Вячеслав Николаевич);

– государственное учреждение культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» (директор Копыток Елена Сергеевна);

– государственное учреждение   образования   «Борисовская   детская   хореографическая   школа   искусств» (директор Рутковская Алла Иосифовна);

– отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов агрогородка Забашевичи государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (заведующий Жданович Светлана Петровна);

– Холхолицкая больница сестринского ухода учреждения здравоохранения «Борисовская больница № 2» (заведующий Скакун Марина Петровна);

1.7. организации транспорта, связи:

– Борисовская дистанция пути транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» (начальник Клименко Сергей Александрович);

1.8. органы местного управления и самоуправления:

– Пригородный сельский Совет депутатов (председатель Слайковская Татьяна Юрьевна);

1.9. организации малого и среднего предпринимательства:

– медицинский центр «Гармония» (директор Герасимович Елена Михайловна);

1.10. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району (начальник Крижановский Николай Иванович);

1.11. Дополнительный офис № 502 Борисов Региональной Дирекции № 700 по г.Минску и Минской области открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» (управляющий Ржеутская Ольга Станиславовна).

  1. Настоящее решение опубликовать в газете «Адзінства».
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   заместителей председателя Борисовского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности, начальника финансового управления Борисовского районного исполнительного комитета Ильюшёнок О.В.

Председатель Г.И.Денгалёв

 
Теги: Минск
 
 
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На основании Инструкции о Доске почета Борисовского района, утвержденной решением Борисовского районного исполнительного комитета от 21 марта 2011 г. № 315, протокола...
 
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