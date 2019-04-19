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В Беларуси на субботнике трудились около 3 млн человек

20.04.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительным данным, удалось собрать более 8,7 млн рублей. Об этом рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев, сообщает пресс-служба правительства.


Владимир Кухарев. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

«По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 млн человек. По предварительным данным, собрано уже 8,7 млн рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске», — сказал Владимир Кухарев.

По оперативной информации, наибольшее количество людей участвует в субботнике в Минске — почти 700 тыс., в Гомельской области — 430 тыс., Брестской — 420 тыс. Традиционно столица в лидерах и по заработанным деньгам — более 2,8 млн млн рублей.

Вырученные от субботника средства будут поделены. 50% заработанных на субботнике средств останется в распоряжении Мингорисполкома и облисполкомов: эти деньги будут потрачены на подготовку к лету детских оздоровительных лагерей, благоустройство населенных пунктов и так далее.

Другая половина будет перечислена Минфину, а затем направлена Мингорисполкому на капитальный ремонт с модернизацией монумента Победы, а также ремонт подземного перехода под площадью Победы в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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«По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 млн человек. По предварительным данным, собрано уже 8,7 млн...
 
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