Школьников зовут в сельское хозяйство

Источник материала: Радзiма





В прошедшую среду, 17 апреля, в Глусской СШ № 2 состоялась встреча учащихся с представителями Кличевского государственного аграрно-технического колледжа и Жиличского государственного сельскохозяйственного колледжа. Заместитель директора по учебной работе Марина Гуща (на фото справа) и преподаватель Анатолий Пеназь презентовали фильмы о своих учебных заведениях, рассказали о правилах приема, проходных баллах, стипендии, об организации учебного процесса, условиях проживания и досуга, ответили на вопросы ребят.

— Подобные встречи с учащимися школ района уже стали традиционными, — рассказывает старший инспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию Глусского райисполкома Дина Медведева. — В последнее время придается большое значение повышению престижа аграрных профессий. Поэтому и ведется такая активная работа по пропаганде сельскохозяйственных учебных заведений. Недавно во всех сельских школах района прошли встречи с доцентом кафедры растениеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии нашей землячкой Ольгой Соломко и студентом-второкурсником Максимом Богдановичем, выпускником Заелицкой школы. Школы Глуска посетили педагоги Бобруйского аграрно-технического колледжа. Каждое учебное заведение заинтересовано получить хорошего студента, а наше управление — квалифицированного специалиста для хозяйств района. Мы работаем в тесном взаимодействии, и встречи со школьниками проходят не без помощи отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. Дети проявляют интерес к сельским профессиям, есть даже те, кто пожелал заключить договоры на обучение. Кстати, райсельхозпродом и сельхозорганизациями района проводится системная работа по заключению трехсторонних целевых договоров на подготовку специалистов с сельскохозяйственными высшими и средними специальными учебными заведениями. Трудоустройство будущим специалистам гарантировано. Сегодня пока рано говорить о количестве желающих поступать, ситуация прояснится, когда будут сданы школьные экзамены и тестирование. Но мы всё равно будем рады пообщаться с потенциальными абитуриентами сельхозколледжей или сельхозвузов, что-то им посоветовать. Приходите в управление по сельскому хозяйству или звоните по телефону 78-8-74.

Ольга ЧУЧВАЛ

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