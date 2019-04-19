Организованно и слаженно на Кировщине прошел республиканский субботник

Источник материала: Кировец





Организованно и дружно на Кировщине прошел республиканский субботник. Он был приурочен Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Слаженно, в разных уголках района велись работы по благоустройству территорий, наведению порядка на земле. Работники районного исполнительного комитета во главе с председателем райисполкома Александр Бутаревым совместно с представителями районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды участвовали в посадке деревьев в дендропарке Кировска. Председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, работники райисполкома обустраивали территорию в зоне отдыха «Криничка» в д.Пацева Слобода.

Ряд организаций был задействован в работах в Кировске: уборке придомовых территорий, пустующих участков домовладений, удалении сорной растительности. Большой объем работ был сделан на объектах сельсоветов силами местных жителей, работников сельхозорганизаций, организаций и учреждений города. Большое внимание было уделено благоустройству воинских захоронений.

В перечне проделанных субботних работ — посадка деревьев напротив воинского захоронения в д.Збышин, очистка русла реки Любонка, благоустройство водоема в п.Скачек, уборка лесного массива и лесополос вдоль трассы Могилев — Бобруйск, благоустройство территории Жиличского дворцово-паркового ансамбля и уборка прилегающего к нему парка, покраска забора вдоль улицы Дворцовой в аг.Мышковичи, захоронение и рекультивация свалки бытовых отходов в д.Старые Дворяниновичи, уборка прибрежной территории Чигиринского водохранилища и многое другое. В этот день жители района убирали пустующие участки домовладений, удаляли сорную растительность, убирали свалки, мусор, сносили ненужные постройки, ремонтировали заборы и ограждения различных объектов и территорий, в том числе кладбищ, вырубали ненужные кустарники, спиливали опасные деревья. Большое внимание было уделено наведению порядка на животноводческих объектах сельхозорганизаций.

Каждый, кто принял участие в республиканском субботнике, считая своим долгом сделать наш край чище и краше, внес вклад в полезные дела на благо процветания родной Кировщины.

































































































































