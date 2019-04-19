На контроле — благоустройство

Источник материала: Чырвоны прамень

На заседании президиума районного Совета депутатов одним из вопросов рассматривалась работа по благоустройству населенных пунктов и территорий в 2018 году и мероприятия на 2019 год.





Выступивший с информацией начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома А. Н. Дробыш отметил, что в прошедшем году наведён порядок на территориях всех памятных мест и мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны и на гражданских кладбищах. Проведены работы по ликвидации 53 несанкционированных свалок, наведен порядок на 16 мини-полигонах твердых коммунальных отходов. Устанавливались, ремонтировались, красились заборы в населенных пунктах, ограждения гражданских кладбищ. Произведен ремонт 87, очистка и обустройство прилегающих территорий 156 общественных шахтных колодцев, 90 водоразборных колонок. Осуществлялась подсыпка и грейдирование улиц и дорог. На территории сельсоветов снесены 26 пустующих и ветхих домов.

Вместе с тем райЦГиЭ в 2018 году при осуществлении мониторингов 294 объектов и территорий нарушения санитарного состояния и благоустройства зафиксированы на 135. Были выданы предписания о необходимости наведения порядка на придомовых территориях 123 домовладельцам, проживающим в сельской местности.