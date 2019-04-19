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На контроле — благоустройство

20.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На заседании президиума районного Совета депутатов одним из вопросов рассматривалась работа по благоустройству населенных пунктов и территорий в 2018 году и мероприятия на 2019 год.

На контроле — благоустройство

Около Лукомльского ДК семьями агрогородка закладывается Аллея семейных деревьев.

Выступивший с информацией начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома А. Н. Дробыш отметил, что в прошедшем году наведён порядок на территориях всех памятных мест и мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны и на гражданских кладбищах. Проведены работы по ликвидации 53 несанкционированных свалок, наведен порядок на 16 мини-полигонах твердых коммунальных отходов. Устанавливались, ремонтировались, красились заборы в населенных пунктах, ограждения гражданских кладбищ. Произведен ремонт 87, очистка и обустройство прилегающих территорий 156 общественных шахтных колодцев, 90 водоразборных колонок. Осуществлялась подсыпка и грейдирование улиц и дорог. На территории сельсоветов снесены 26 пустующих и ветхих домов.
Вместе с тем райЦГиЭ в 2018 году при осуществлении мониторингов 294 объектов и территорий нарушения санитарного состояния и благоустройства зафиксированы на 135. Были выданы предписания о необходимости наведения порядка на придомовых территориях 123 домовладельцам, проживающим в сельской местности.

Всё лучшее, что было сделано в 2018 году, следует продолжить и в текущем. С учётом итогов работы президиумом утверждены мероприятия по благоустройству на 2019 год.
Необходимо продолжить и в ближайшее время завершить ремонт и благоустройство памятников и памятных мест на территории района, подчеркнул председатель райсовета депутатов А. Д. Косов. Особое внимание уделить наведению порядка на гражданских кладбищах с привлечением жителей. В большей степени задействовать возможности службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите во взаимодействии с коммунальными службами района. Организовать должным образом работу по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, максимально охватывая договорными отношениями домовладения. Активнее вовлекать в хозяйственный оборот земельные участки после сноса ветхих и пустующих домов. И, конечно, повсеместно вести работы по посадке деревьев и кустарников, озеленению территорий.

 

 
 
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На заседании президиума районного Совета депутатов одним из вопросов рассматривалась работа по благоустройству населенных пунктов и территорий в 2018 году
 
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