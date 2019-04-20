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«Неделя леса» и республиканский субботник: кто трудился сегодня

21.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сменив деловые костюмы на спецодежду и кепки, участники акции на территории лесного фонда Пригородного лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»  высадили около 3 тыс. саженцев сосны.  Бок о бок с председателем райисполкома Геннадием Денгалевым потрудились его заместители, начальник отдела архитектуры и строительства, председатель суда Борисовского района. Также свою лепту в пополнение лесфонда региона внесли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  Т.П.Красовская и В.М. Баранник. Слаженной работе трудового десанта поспособствовала и ясная солнечная погода.

Напомним, что сегодня в рамках республиканского субботника кипела работа и на других участках. Например, представители профкомов предприятий высаживали туи и создавали декоративные клумбы по проспекту Революции. Также профсоюзные лидеры  благоустраивали территорию братской могилы в Старо-Борисове, а депутаты вместе с ветеранами труда высадили 250 саженцев лип на набережной ОАО «Борисовдрев».

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 

 
 
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Представители Борисовского райисполкома, суда и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли участие в республиканской...
 
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