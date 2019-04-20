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Католики и протестанты празднуют Пасху, у православных - Вербное воскресенье

21.04.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Католики и протестанты сегодня отмечают Пасху. Ночью в храмах зажгли благодатный огонь.


Пасхальная служба, 2017 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Пасху принято здороваться словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Пасхальное богослужение в этот день начинается или заканчивается крестным ходом. Во всех храмах вспоминают подвиг Христа. Главный символ праздника — яйца, которые красят в разные цвета, дарят родными и друзьями.

Расписание праздничных богослужений в белорусских костелах можно посмотреть тут.

Напомним, религиозными себя считают около 70−90% белорусов. Из их числа 60−80% относят себя к православным (а это 50−65% от всего населения), 8−12% к католикам (а это 7−9% населения) и 0,6−1% к протестантам (около 0,5−0,7% населения).


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сайт catholic.by со ссылкой на гродненскую газету «Слова жыцця» рассказывает, что означают продукты из праздничной корзины, которые прихожане традиционо освящают в храмах к Пасхе.

Яйца — символ возрождения жизни, знак победы Иисуса над смертью.

Хлеб — символ ежедневных потребностей человека: сытости, достойной жизни.

Мясо и ветчина — символ добробыта, достатка, не только материального, но и духовного.

Черный перец символизирует горькие травы. Их иудеи добавляли в пикантный соус харосет, в который макали кусочки выпечки в виде фигурки ягненка — как воспоминание о тяжелой работе в Египте.

Хрен символизирует физическую силу и жизненные силы.

Соль придает вкус блюдам, не дает продуктам испортиться и также символизирует защиту человека от духовной испорченности.

Сыр — продукт, который не может быть создан исключительно руками человека. Молоко — дар природы.

Пасхальная сдоба — символ умения и безупречности, к которым должен стремиться каждый человек как в ежедневной жизни, так и в духовной.

Пасхальный ягненок (выпечка из теста или гипсовая, фарфоровая фигурка). Невинность ягненка, его слепое послушание напоминают Христа, который, будучи невинным, отдал свою жизнь, потому что был послушен отцу.

Православные сегодня отмечают Вербное воскресенье — верующие идут в церковь освятить веточки вербы — символ приветствия Христа, его входа в Иерусалим. Пасху православные в этом году празднуют 28 апреля.

 
 
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Католики и протестанты сегодня отмечают Пасху. Ночью в храмах зажгли благодатный огонь.
 
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