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Район на район. Каменная Горка: экотропа, мастер-классы для двора и «мощные семейные кланы»

21.04.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каменная Горка — возможно, самый недолюбленный район Минска. О нем то и дело говорят: каменные джунгли. Но откуда тогда здесь экотропа, куропатки во дворах и аллея семейных деревьев? Надежда Шарко, Екатерина Кулинкович и Анна Игнатеня называют местных жителей горцами. А еще — с большой любовью и небольшой долей иронии рассказывают, как живется в районе, которому всего 10 лет.


Каменная Горка. Здесь и дальше фото предоставлены участниками конкурса

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Каменной Горке всего 10 лет (первые новоселы тут появились в 2009 году. — Прим. TUT.BY). Здесь все начиналось с нуля, а на чистом листе можно рисовать все, что хочется, продвигать идеи, реализовывать проекты. Появились обитатели, природа, история — как в легендарной Нарнии. Здесь как будто мир рождается заново.

География

Каменная Горка — местность с суровым климатом, сильными ветрами и сдержанной растительностью. На самом деле — горно-морская курортная зона, Каменные Горы в трех километрах от морского побережья — Минского моря. Воздух тут чист, потому что здесь нет промышленных предприятий. Небо тут близко, а до звезд — рукой подать.


Природа

Кроме гор в ландшафте ярко представлены луга. Из известных типов лугов (материковых, пойменных и горных — альпийских) здесь представлен именно последний. Объясним, почему. По определению, альпийские луга расположены не только в Альпах, но и в горных массивах выше верхней границы леса. Мы уверены, что луг в парке Уго Чавеса по праву может считаться альпийским горным, поскольку находится выше самого высокого леса в остальной части города.


Луг в парке Уго Чавеса — уникальный участок природы в естественном состоянии, славится разнотравьем. Здесь можно увидеть занесенную в Красную книгу бабочку махаон на редчайшем в Беларуси растении — чине черной.

Традиционной религией горцев является православие — с центром в храме святого Николая Японского. Благодаря инициативе прихожан на лугу появилась уникальная «Экологическая тропа». Гуляя по тропинкам, изучаешь стенды, узнаешь много нового, обращаешь внимание на птиц. На экотропе можно услышать соловья, пеночку-теньковку, зяблика, овсянку, чибиса — около 80 видов птиц, включая исчезающего в Европе и занесенного в Красную книгу коростеля.

Стаи куропаток гуляют у нас свободно не только по лугу, но и по детским площадкам, парковкам автомобилей, тротуарам — вообще везде.


Этнос

Местный этнос — горцы, которых отличают большие семьи, общинный дух и традиции земледелия. Предполагаем, что в Каменной Горке — самая большая концентрация многодетных семей в стране. Мощные семейные кланы с четырьмя-пятью детьми — это наша норма и главное богатство. У нас даже есть аллея, которая называется «Аллея семейных деревьев».


Воспитание

Броуновское движение — беспорядочное движение микроскопических частиц — это наши дети на улице.

Для них мы организовали, совершенно бесплатно, тренировки по воркауту для детей. В холодное время тренируемся в зале, а в теплое — на детских площадках.


Администрация Фрунзенского района откликнулась на нашу просьбу о строительстве воркаут-площадки для детей и взрослых района. Она уже почти готова.

Изюминка общины горцев — мастер-классы, которые сами жители проводят для детей и всех желающих из своего двора.

Мастер-классы по любой теме: изготовление декоративных венков, поздравительных открыток, выпечка хлеба. Некоторые из них проводятся на улице: по обрезке кустарников или вязанию крючком.


Посадка зелени — еще один давно опробованный педагогический инструмент у горцев. Только за два последних года мы высадили около двухсот деревьев и кустарников, заложили сосновый щит, сумаховый лес и сиреневую долину.

Кто это делал? Они:


Досуг

Тот, кто смотрел известный фильм-мюзикл «Звуки музыки» (1965 года), про многодетную семью в Альпийских горах, — нас поймет.


В кадре все как у нас: горы, гитара, дети.


10 для района — это только начало. Точка отсчета — это мы сейчас. Наши традиции, история и природа — живые и колоритные, как и сами обитатели Каменной Горки.

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Теги: Минск
 
 
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Каменная Горка - возможно, самый недолюбленный район Минска. О нем то и дело говорят: каменные джунгли. Но откуда тогда здесь экотропа, куропатки во дворах и аллея...
 
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