Район на район. Каменная Горка: экотропа, мастер-классы для двора и «мощные семейные кланы»

Источник материала: Tut.by

Каменная Горка — возможно, самый недолюбленный район Минска. О нем то и дело говорят: каменные джунгли. Но откуда тогда здесь экотропа, куропатки во дворах и аллея семейных деревьев? Надежда Шарко, Екатерина Кулинкович и Анна Игнатеня называют местных жителей горцами. А еще — с большой любовью и небольшой долей иронии рассказывают, как живется в районе, которому всего 10 лет.



Каменная Горка. Здесь и дальше фото предоставлены участниками конкурса

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Каменной Горке всего 10 лет (первые новоселы тут появились в 2009 году. — Прим. TUT.BY). Здесь все начиналось с нуля, а на чистом листе можно рисовать все, что хочется, продвигать идеи, реализовывать проекты. Появились обитатели, природа, история — как в легендарной Нарнии. Здесь как будто мир рождается заново.

География

Каменная Горка — местность с суровым климатом, сильными ветрами и сдержанной растительностью. На самом деле — горно-морская курортная зона, Каменные Горы в трех километрах от морского побережья — Минского моря. Воздух тут чист, потому что здесь нет промышленных предприятий. Небо тут близко, а до звезд — рукой подать.





Природа

Кроме гор в ландшафте ярко представлены луга. Из известных типов лугов (материковых, пойменных и горных — альпийских) здесь представлен именно последний. Объясним, почему. По определению, альпийские луга расположены не только в Альпах, но и в горных массивах выше верхней границы леса. Мы уверены, что луг в парке Уго Чавеса по праву может считаться альпийским горным, поскольку находится выше самого высокого леса в остальной части города.





Луг в парке Уго Чавеса — уникальный участок природы в естественном состоянии, славится разнотравьем. Здесь можно увидеть занесенную в Красную книгу бабочку махаон на редчайшем в Беларуси растении — чине черной.

Традиционной религией горцев является православие — с центром в храме святого Николая Японского. Благодаря инициативе прихожан на лугу появилась уникальная «Экологическая тропа» . Гуляя по тропинкам, изучаешь стенды, узнаешь много нового, обращаешь внимание на птиц. На экотропе можно услышать соловья, пеночку-теньковку, зяблика, овсянку, чибиса — около 80 видов птиц, включая исчезающего в Европе и занесенного в Красную книгу коростеля.

Стаи куропаток гуляют у нас свободно не только по лугу, но и по детским площадкам, парковкам автомобилей, тротуарам — вообще везде.





Этнос

Местный этнос — горцы, которых отличают большие семьи, общинный дух и традиции земледелия. Предполагаем, что в Каменной Горке — самая большая концентрация многодетных семей в стране. Мощные семейные кланы с четырьмя-пятью детьми — это наша норма и главное богатство. У нас даже есть аллея, которая называется «Аллея семейных деревьев».





Воспитание

Броуновское движение — беспорядочное движение микроскопических частиц — это наши дети на улице.

Для них мы организовали, совершенно бесплатно, тренировки по воркауту для детей. В холодное время тренируемся в зале, а в теплое — на детских площадках.





Администрация Фрунзенского района откликнулась на нашу просьбу о строительстве воркаут-площадки для детей и взрослых района. Она уже почти готова.

Изюминка общины горцев — мастер-классы, которые сами жители проводят для детей и всех желающих из своего двора.

Мастер-классы по любой теме: изготовление декоративных венков, поздравительных открыток, выпечка хлеба. Некоторые из них проводятся на улице: по обрезке кустарников или вязанию крючком.





Посадка зелени — еще один давно опробованный педагогический инструмент у горцев. Только за два последних года мы высадили около двухсот деревьев и кустарников, заложили сосновый щит, сумаховый лес и сиреневую долину.

Кто это делал? Они:





Досуг

Тот, кто смотрел известный фильм-мюзикл «Звуки музыки» (1965 года), про многодетную семью в Альпийских горах, — нас поймет.





В кадре все как у нас: горы, гитара, дети.





10 для района — это только начало. Точка отсчета — это мы сейчас. Наши традиции, история и природа — живые и колоритные, как и сами обитатели Каменной Горки.