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Школьники из Пинского и Любешовского районов завершили проект Трансграничных водных инспекторов
21.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во время проекта две сотни школьников из Пинского и Любешовского районов и их учителя объединились в общественные экологические посты. Они исследуют воду из местных рек и устраивают уборки берегов.
Осенью в школах начались занятия на тему водных ресурсов. Там ребята и девочки узнали большие о том, почему важны водные ресурсы и научились проводить анализ воды.
На протяжении ноября и декабря юные водные инспекторы провели 20 кампаний по исследованию воды и уборке берегов в своих деревнях и поселках. А также ездили друг к другу в гости в Беларусь и Украину и устраивали исследования воды и уборки вместе. Они провели 23 трансграничных компании по мониторингу и уборкам.
Юные водные инспекторы продолжат следить за состоянием малых рек и после проекта. Для Пинского и Любешовского районов были разработаны Планы по вовлечению населения в вопросах управления водными ресурсами Припяти. Это — своеобразные планы действий и мероприятий для того, чтобы укоренить систему общественных наблюдений за состоянием местных рек и озёр. Кроме того, заказники “Средняя Припять” (Пинский район) и Национальный парк “Припять-Стохід” (Любешовский район) подписали соглашение об сотрудничестве.
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