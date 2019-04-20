Школьники из Пинского и Любешовского районов завершили проект Трансграничных водных инспекторов

Источник материала: Полесская правда



На белорусско-украинском Полесье завершился проект Трансграничные водные инспекторы. Здесь появились 20 общественных экологических постов, и их участники следят за состоянием малых рек Припяти. Рассказываем, чем он запомнился.

Во время проекта две сотни школьников из Пинского и Любешовского районов и их учителя объединились в общественные экологические посты. Они исследуют воду из местных рек и устраивают уборки берегов.





Впервые ребята и девочки увиделись в августе 2018 года на трансграничном водном лагере в белорусских Каллауровичах. За неделю они успели узнать, почему важно следить за состоянием малых рек, проводить исследования воды, научились сортировать мусор, делать фильтры для воды и сняли серию видеороликов об экологии. Лагерь продолжился Фестивалем малых рек в Пинковичах.

Осенью в школах начались занятия на тему водных ресурсов. Там ребята и девочки узнали большие о том, почему важны водные ресурсы и научились проводить анализ воды.

На протяжении ноября и декабря юные водные инспекторы провели 20 кампаний по исследованию воды и уборке берегов в своих деревнях и поселках. А также ездили друг к другу в гости в Беларусь и Украину и устраивали исследования воды и уборки вместе. Они провели 23 трансграничных компании по мониторингу и уборкам.





А для тех, кому интересно исследовать реки, было разработано интерактивное пособие по их изучению. Листайте и скачивайте книгу по ссылке .





Также в рамках проекта в деревне Заполье Пинского района проложили сеть водопровода длиной 615 метров, а в Любешовском районе появилась новая площадка для отдыха — около местной школы в деревне Деревок.

Юные водные инспекторы продолжат следить за состоянием малых рек и после проекта. Для Пинского и Любешовского районов были разработаны Планы по вовлечению населения в вопросах управления водными ресурсами Припяти. Это — своеобразные планы действий и мероприятий для того, чтобы укоренить систему общественных наблюдений за состоянием местных рек и озёр. Кроме того, заказники “Средняя Припять” (Пинский район) и Национальный парк “Припять-Стохід” (Любешовский район) подписали соглашение об сотрудничестве.



Смотрите все достижения проекта и впечатления участников в отчёте по ссылке: http://www.water_inspectors.tilda.ws