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Районный центр занятости приглашает жителей Пинского района на «Ярмарку вакансий»

21.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Районный центр занятости приглашает жителей Пинского района на «Ярмарку вакансий»
Республиканская «Ярмарка вакансий» для безработных пройдет в Беларуси 25 апреля. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2 тысяч нанимателей по всей стране, которые представят более 20 тысяч вакантных мест в производственной и строительной сферах, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Для ищущих работу жителей Пинского района «Ярмарка вакансий» состоится 25 апреля с 10.00 до 13.00 в актовом зале ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4а.

В программе:

  • представление вакансий и подбор кадров нанимателями,
  • информирование населения специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома по вопросам обеспечения занятости.

Справки по телефонам: 32-22-87, 31-60-45, 32-22-12.

В этот же день в Пинском городском центре занятости (ул. Куликова, 29) с 10.00 до 13.00 «Ярмарка вакансий» состоится для пинчан, ищущих работу или желающих пройти обучение профессиям, востребованным на рынке труда.

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