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Районный центр занятости приглашает жителей Пинского района на «Ярмарку вакансий»
21.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для ищущих работу жителей Пинского района «Ярмарка вакансий» состоится 25 апреля с 10.00 до 13.00 в актовом зале ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4а.
В программе:
Справки по телефонам: 32-22-87, 31-60-45, 32-22-12.
В этот же день в Пинском городском центре занятости (ул. Куликова, 29) с 10.00 до 13.00 «Ярмарка вакансий» состоится для пинчан, ищущих работу или желающих пройти обучение профессиям, востребованным на рынке труда.
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