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В центре Витебска к кафе пристраивают летние веранды. Но террасы из досок власти запретили
21.04.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске открылся сезон летних террас возле кафе. Первыми своих посетителей на верандах начали принимать заведения в центре города.
К примеру, летние террасы открыли арт-паб «Торвальд» и кафе «Домино» на улице Толстого, гриль-бар «Ребро» — на улице Советской. На улице Суворова монтируют сезонную пристройку к «Витебскому трактиру».
Однако пока не все владельцы заведений прошли этап утверждения летних кафе в отделе архитектуры и градостроительства горисполкома.
— В этом году все летние веранды должны соответствовать единому стандарту — быть изготовленными в заводских условиях с применением современных материалов. Под запретом капитальные конструкции из досок, — пояснил «Витебскому курьеру» компетентный источник.
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Пока не все владельцы заведений прошли этап утверждения летних кафе в горисполкоме.
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