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В Орше поставили цветочные кадки в полроста человека
21.04.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Орше возле остановок транспорта начали появляться гигантские пластиковые горшки с хвойными растениями,
В городе к весне также обновили дорожную разметку, покрасили здания.
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В городе к весне также обновили дорожную разметку, покрасили здания.
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