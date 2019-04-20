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В Орше поставили цветочные кадки в полроста человека

21.04.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше возле остановок транспорта начали появляться гигантские пластиковые горшки с хвойными растениями, пишет портал orsha.eu.


Фото: orsha.eu

В городе к весне также обновили дорожную разметку, покрасили здания.


Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu
 
 
Ссылка на источник 63
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В городе к весне также обновили дорожную разметку, покрасили здания.
 
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