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Вход Господень во Иерусалим. Вербное воскресенье

21.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Исторически это событие происходило накануне главного в году иудейского праздника – ветхозаветной Пасхи, когда в столицу стекались толпы народа.

Иисус Христос, как и все иудеи, тоже отправился в Иерусалим. Прямо после чудесного события — Он воскресил своего умершего друга Лазаря. Это чудо было совершено в присутствии многочисленных родственников и друзей покойного, оно потрясло сердца людей, и они уверились, что Иисус и есть тот самый Мессия, которого так долго ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит страну от власти языческого Рима.

Первосвященники, обозленные возрастающей популярностью Христа, стали думать, как бы погубить Его и Лазаря. Но пока одни замышляли убийство, другие вышли встречать приближающегося к городу Спасителя.

От искренности сердца и естественности порыва люди решили воздать Учителю из Назарета должные почести. Никто не руководил действиями простых людей. Эта встреча не была подготовлена заранее, просто души человеческие возликовали от величия славы Божией и несомненности чудес. Взяв в руки, по восточному обычаю, пальмовые ветви народ встречал своего Царя, встречал Мессию, Который, по их мнению, и должен был воцариться в Израиле.

Люди размахивали пальмовыми ветвями (вайями) и кричали: «Осанна!» (греч. из др.евр. «спаси же»).

Пальма, как символ мужества, давалась в награду победителям, и народ встречал Иисуса Христа с пальмовыми листьями, как Победителя.

К удивлению всех, Он въезжает в городские ворота не на коне, не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на ослике. Этот ослик, на котором восседает Иисус, — символ неотмирности Царства, которое Он проповедует людям, символ кротости.

Господь вошел в Иерусалим не для собственной славы, а для того, чтобы добровольно претерпеть крестные страдания. Этим Он, Спаситель наш, дал всем любящим Его пример величайшего самоотвержения. Через страдания, распятие и смерть, через подвиг, совершаемый для спасения других, Господь вступил в славу Свою.

Наша верба, которая освящается в храмах в канун праздника, отсылает нас к тем ветвям пальм, с которыми жители Иерусалима встречали Господа. Она означает еще и воскресение из мертвых, поскольку пробуждается к жизни, расцветая после зимы ранее всех других растений.

По материалам сайта кафедрального собора Воскресения Христова

 
 
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Вход Господень в Иерусалим Православная Церковь в этом году празднует 21 апреля.
 
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